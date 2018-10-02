Директор самарской школы стал одним из лучших в России

Владимир Кильдюшкин вошел в число 30 финалистов и стал призером Всероссийского конкурса «Директор школы-2018». Всего в конкурсе участвовало 327 человек.

Владимир Кильдюшкин вошел в пятерку финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года-2013». В этом же году он стал учителем года в Самаре.

С 1 июня прошлого года Владимир Кильдюшкин является директором школы в микрорайоне «Южный город». До этого он руководил школой № 53 в Промышленном районе.