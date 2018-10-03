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Выход на крышу. Как использовать пространство под облаками в Самаре
За границей крыши зданий используются по полной программе: там расположены рестораны, кинотеатры, сады, бассейны, футбольные поля и многое другое.
В России же и в Самаре в частности, как выяснилось, попасть на крышу жилого дома практически нереально. Огромные площади, которые можно было бы приспособить для нужд общества, никак не используются. Почему?
— Этим летом мне пришла в голову прекрасная, на мой взгляд, идея: почему бы не загорать и не заниматься йогой на крыше? Вышла перед работой, получила заряд бодрости… — рассказывает жительница Железнодорожного района Светлана Пронникова. — Но председатель ТСЖ мне отказала. Заявила, что доступ на крышу возможен только в ее присутствии и только для проведения каких-либо работ. Ее главный аргумент такой: а вдруг вы упадете? Получается, наши крыши не для жителей?
Как выяснилось, председатель товарищества юридически права. На ключи не могут претендовать даже жители верхних этажей, которым они теоретически могут понадобиться, например, для эвакуации во время пожара. На крышах легально могут находиться только сотрудники организаций, обслуживающих дом. Остальные должны получать разрешение, которое, по понятным причинам, никто никогда не даст. Обеспечить безопасность людей, решивших позаниматься спортом на высоте, практически невозможно. Далеко не все крыши оснащены ограждениями — особенно это касается старых домов.
Впрочем, исключения бывают. Например, когда вы идете на высоту в сопровождении сотрудников организации, получившей на это разрешение. Например, в Санкт-Петербурге проводят экскурсии по городским крышам. Но в этом случае желающие прогуляться под небесами проходят инструктаж по технике безопасности, поднимаются в сопровождении специально обученных людей и, конечно, платят за удовольствие.
Мечтающим об отдыхе на вершине родного дома стоит знать: за рубежом здания уже проектируются с учетом того, что на крышах будет находиться тот или иной объект. Построить стадион на крыше обычной многоэтажки не позволят технические условия. Но об этом можно задуматься самарским архитекторам. А пока крыши остаются просто крышами — защитой от дождя, снега и ветра.