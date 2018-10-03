Выход на крышу. Как использовать пространство под облаками в Самаре

За границей крыши зданий используются по полной программе: там расположены рестораны, кинотеатры, сады, бассейны, футбольные поля и многое другое.

В России же и в Самаре в частности, как выяснилось, попасть на крышу жилого дома практически нереально. Огромные площади, которые можно было бы приспособить для нужд общества, никак не используются. Почему?

— Этим летом мне пришла в голову прекрасная, на мой взгляд, идея: почему бы не загорать и не заниматься йогой на крыше? Вышла перед работой, получила заряд бодрости… — рассказывает жительница Железнодорожного района Светлана Пронникова. — Но председатель ТСЖ мне отказала. Заявила, что доступ на крышу возможен только в ее присутствии и только для проведения каких-либо работ. Ее главный аргумент такой: а вдруг вы упадете? Получается, наши крыши не для жителей?

Как выяснилось, председатель товарищества юридически права. На ключи не могут претендовать даже жители верхних этажей, которым они теоретически могут понадобиться, например, для эвакуации во время пожара. На крышах легально могут находиться только сотрудники организаций, обслуживающих дом. Остальные должны получать разрешение, которое, по понятным причинам, никто никогда не даст. Обеспечить безопасность людей, решивших позаниматься спортом на высоте, практически невозможно. Далеко не все крыши оснащены ограждениями — особенно это касается старых домов.

Впрочем, исключения бывают. Например, когда вы идете на высоту в сопровождении сотрудников организации, получившей на это разрешение. Например, в Санкт-Петербурге проводят экскурсии по городским крышам. Но в этом случае желающие прогуляться под небесами проходят инструктаж по технике безопасности, поднимаются в сопровождении специально обученных людей и, конечно, платят за удовольствие.

Мечтающим об отдыхе на вершине родного дома стоит знать: за рубежом здания уже проектируются с учетом того, что на крышах будет находиться тот или иной объект. Построить стадион на крыше обычной многоэтажки не позволят технические условия. Но об этом можно задуматься самарским архитекторам. А пока крыши остаются просто крышами — защитой от дождя, снега и ветра.

Виктор Часовских, руководитель регионального общественного центра «ЖКХ контроль» — Ключи от чердаков и подвалов должны находиться только у управляющей компании — это основа безопасности. Доступ на крышу осуществляется только с разрешения управляющей компании при наличии допуска к работе на высоте. Кто знает, чем на крыше будут заниматься люди, которые туда пойдут? А вдруг кто-то упадет? Кто будет отвечать? Руководители управляющей компании, не обеспечившие безопасность при подъеме на крышу. В новом Жилищном кодексе прописано, что при смене управляющей компании старая организация в течение 30 дней передает новой техническую документацию, а также ключи от чердаков и подвалов.

Светлана Малышева, архитектор-градостроитель, декан факультета дизайна СамГТУ — В Европе крыши зданий очень активно используются. Например, в Дании есть даже специальная госпрограмма: любые строящиеся здания должны иметь эксплуатируемую кровлю, которая к тому же должна быть на 30% посещаемой. В Самаре сделать крышу жилого дома «полезной» очень сложно, возникнет много проблем на законодательном уровне, собственники могут не согласиться. Единственное, можно эксплуатировать кровлю в тех зданиях, в которых изначально она такой и планировалась. Например, в «Шанхае» на улице Молодогвардейской крыша должна была стать прогулочным бульваром. Там до сих пор располагаются деревянные перголы. Один из моих дипломников предложил разместить на крыше дома многофункциональное общественное пространство с зоной отдыха и детской площадкой. Оно было бы открытым, с небольшими навесами над отдельными объектами. А для ограждения и защиты от ветра можно использовать высокопрочное стекло. Можно взять пример с Дании и предусмотреть эксплуатируемую кровлю в строящихся зданиях. Конечно, нужно продумать, что там будет за зона, сделать дополнительный лифт. У нас очень красивый вид на Волгу, поэтому нужно это использовать.