Самарские врачи удалили гематому мозга с применением российской системы навигации

Нейрохирурги Самарской больницы Пирогова провели операцию, используя навигационную систему AUTOPLAN. Ее создали инженеры и ученые Самарского медицинского университета, сообщает пресс-служба вуза.

Пациент поступил в реанимацию больницы Пирогова с инсультом, из-за которого образовалась гематома головного мозга. До операции врачи провели компьютерную томографию, после чего инженеры 3D-графики СамГМУ создали трехмерную виртуальную модель мозга.

Во время операции врач с помощью навигационного маркера и системы камер определил точное расположения гематомы и удалил ее. С использованием такой оптической навигации риск повреждения мозговых центров и дальнейшей угрозы двигательных, чувствительных, речевых нарушений минимален. Сама операция проходит в 2-3 раза быстрее, чем обычно, а процесс восстановления пациента сокращается.

— Мы стали первыми в России, кто удалил гематому головного мозга при помощи отечественной хирургической навигационной системы, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Самарской больницы Пирогова Сергей Сергеев.