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Самарские врачи удалили гематому мозга с применением российской системы навигации

Система определила ее точное расположение.

02.10.2018
Автор текста: Ксения Ястребова 0 90
Институт инновационного развития СамГМУ

Нейрохирурги Самарской больницы Пирогова провели операцию, используя навигационную систему AUTOPLAN. Ее создали инженеры и ученые Самарского медицинского университета, сообщает пресс-служба вуза.

Пациент поступил в реанимацию больницы Пирогова с инсультом, из-за которого образовалась гематома головного мозга. До операции врачи провели компьютерную томографию, после чего инженеры 3D-графики СамГМУ создали трехмерную виртуальную модель мозга.

Во время операции врач с помощью навигационного маркера и системы камер определил точное расположения гематомы и удалил ее. С использованием такой оптической навигации риск повреждения мозговых центров и дальнейшей угрозы двигательных, чувствительных, речевых нарушений минимален. Сама операция проходит в 2-3 раза быстрее, чем обычно, а процесс восстановления пациента сокращается.

— Мы стали первыми в России, кто удалил гематому головного мозга при помощи отечественной хирургической навигационной системы, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Самарской больницы Пирогова Сергей Сергеев.

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