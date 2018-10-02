Пейзажи Москвы и портреты известных актеров можно увидеть в Художественном музее

При входе на выставку сразу обращает на себя внимание автопортрет художницы. Кажется: что может быть более личным и откровенным, чем изображение себя? Гостям вернисажа Наталии Зайцевой в Художественном музее повезло — им выпала возможность сравнить изображение и оригинал.

При кажущихся внешних различиях (фактура и цвет волос, например), при пристальном рассмотрении можно было отметить сходства — утонченность, глубокий взгляд, интересное лицо, принадлежащее человеку, которому небезразличен окружающий мир.

На открытии выставки «Все, что мило, живо, зримо» были многочисленные друзья и коллеги Наталии — она родом из Самары, окончила наше художественное училище. А теперь живет и работает в столице. В экспозиции много пейзажей с уютными и живописными уголками Москвы. Кусково, Архангельское, Покровское-Стрешнево на картинах Наталии вызывают ощущение ностальгии, смутное воспоминание о местах, где ты никогда не был. Работы затягивают внутрь, как заколдованный мир, зазеркалье. Кажется, что в раму взята какая — то таинственная, мистическая история. Пейзажи лишены обитателей, но чувствуется, что там вдалеке, в глубине дома, кто-то есть — кто только что встал с качелей или тронул покрытую пушистой шапкой снега еловую ветку.

Внимательному посетителю выставка Наталии подарит много удивительных открытий — будь то взгляд по-новому на популярных актеров (в экспозиции представлены портреты Юлии Рутберг, Виктора Добронравова, Виктора Сухорукова и других) или неуловимый цветовой переход морской волны, который художнице удалось виртуозно запечатлеть.

Выставка Наталии Зайцевой «Все, что мило, живо, зримо» (0+) продлится в Самарском областном художественном музее (улица Куйбышева, 92) до 28 октября.

Наташа — это художник с отличной академической школой. Но при этом у нее есть свое, очень трогательное видение мира. Сегодня я ходила по выставке и абсолютно точно поняла: каждый, даже самый маленький этюд — это колористическая находка, очень ценная и редкая, как жемчужина. Каждый пейзаж, каждый натюрморт — сложный по цвету, по духу, по композиции проект. Герои портретов не смотрят прямо на вас — каждый живет в своем гармоничном мире, созвучном художнице. Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея