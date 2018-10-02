Эксперты о туристических возможностях Самары: еда, космос, старый город

Прошедший на минувшей неделе форум «Самара гостеприимная. Возможности наследия ЧМ» стал хорошей школой для местного турбизнеса, объектов приема и общественного питания, а также санаториев и клиник красоты, поскольку оздоровительный туризм набирает все более заметные обороты.

В течение двух дней наши специалисты, профильные ведомства общались с прибывшей из Москвы группой экспертов. Работа шла в рамках обучающих семинаров «Методика пешеходных экскурсий. Опыт ЧМ», «Искусство продаж в туризме» и стратегических сессий «Возможности делового туризма Самары. Выход на новый уровень», «Развитие оздоровительного и лечебного туризма», «Гастрономический туризм в Самаре», «Развитие познавательного туризма», «Паломнический туризм: предпосылки и новые пути развития».

Организатором форума выступил городской департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг. Направление обсуждениям задал его руководитель Александр Андриянов:

— Прошедшие у нас игры мирового первенства дали Самаре уникальный шанс стать городом, открытым всему миру. Большинство гостей приезжали конкретно на футбол. Но тем самым дали толчок всей нашей туротрасли. Что же дальше? Чем нам теперь привлечь массового туриста?

На этот вопрос искали ответ все вместе, методом мозгового штурма.

Предложим меню «по-сталински»

Ныне модное, очень популярное направление — гастрономический туризм. Есть и пить придется в любом туре. Но сегодня отдыхающие, экскурсанты предпочитают уже не стандартный фаст-фуд на бегу, а обеды-ужины с региональным колоритом.

— В поездке практически всем хочется отведать чего-то местного, аутентичного, — говорит президент Ассоциации гастрономического туризма России Андрей Парамонов (Москва). — Городов, неперспективных с точки зрения гастрономии, нет. Везде есть или же можно найти свою изюминку. Просто местному бизнесу, властям надо этим заниматься.

Прошедший футбольный Чемпионат четко выявил питьевой бренд нашего города — пиво. Хорошие рестораны этого профиля, тем более те, где персонал говорил по-английски и по-испански, были переполнены. А вот едой Самара гостям как-то не запомнилась. К первым блюдам, в том числе ухе, иностранцы равнодушны. Они к ним не приучены. Значит, надо искать брендовые «вторые» блюда.

— Мне кажется, в Самаре идея лежит на поверхности, — подсказывает Андрей Парамонов. — На вашем гербе изображена коза. В прежние времена, как подсказывают исторические свидетельства, этих животных в Жигулях было изобилие. Так почему бы не сделать акцент на интересные блюда из очень полезного козьего молока и сыра и преподнести все это с исторической подоплекой? И тот же пивной потенциал Самаре надо задействовать активнее и ярче. Открыть хорошие частные пивоварни, не упускать уже раскрученную Чемпионатом тему.

В ходе мозгового штурма в зале родилась и такая идея. По статистике регионального департамента туризма, в период ЧМ-2018 наибольшим спросом у наших гостей пользовались короткие речные прогулки по Волге. На втором месте стояли обзорные экскурсии по городу с посещением «Бункера Сталина». Последнее — это действительно наш явный бренд, подобного которому нигде больше нет. Но музей небольшой, осмотр занимает не так много времени. Почему бы не усилить эту тему? Почему бы не появиться рядом ресторанчикам, где будут предлагаться любимые генералиссимусом блюда и вина? Если все это интересно обставить, люди точно пойдут. Для раскрутки Андрей Парамонов предлагает давно испытанный способ: пригласить прессу, в том числе федеральные СМИ, чтобы получить первую волну отзывов. А дальше уже заработает сарафанное радио. Такому сценарию следуют во всех странах Западной Европы.

Добавим ракете космоса

Руководитель международных программ группы компаний «ЭНЭКС» Сергей Крылов (Москва) не зря акцентировал внимание на том, что в дни Чемпионата в Москве огромное число гостей посетили Музей космонавтики. Для нас это важная информация. Ведь мы тоже делаем ставку на нашу фишку — музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая». Раз посещаемость «межзвездных» объектов была на высоте, тема среди гостей, особенно иностранных, действительно востребована. Значит, направление надо развивать. Дополнить экспозиции, в том числе на площадке рядом с музеем. Открыть «космическое» кафе. Расширить линейку сувениров. Придумать увлекательные интерактивы для посетителей всех возрастов. Планы развития этой и близлежащих территорий есть. Но для реализации нужны инвестиции.

Сергей Крылов дал подсказку: принята концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 — 2025 годы)» с очень солидным финансированием. В рамках программы предполагается развитие туристско-рекреационного комплекса РФ, повышение качества услуг, продвижение российского турпродукта на мировом и внутреннем рынках. А также стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки. Пока, на 2019 год, средства предложено выделить на обустройство туристических зон Байкала и Забайкалья. Но дальше, вполне возможно, внимание будет обращено и на центральные районы страны. Кроме того, 8 августа текущего года утверждено долгожданное постановление Правительства РФ о субсидиях на господдержку туроператоров.

Подготовим аутентичные дворики

И еще информация к размышлению от эксперта. В Москве в последнее время наблюдается большой и устойчивый рост экскурсионных запросов по теме архитектуры и дизайна. Тут Самаре как раз есть что показать. Но сначала надо довести соответствующие объекты до ума и подумать, как их красиво преподнести. Пройдите по тем же тихим кварталам улиц Степана Разина, Алексея Толстого, Садовой. Там есть потрясающе колоритные здания и старосамарские дворики, которые уже приведены в порядок. Ходят же туристы толпами по старым улочкам Тбилиси, а у нас ведь тоже еще остаются такие кварталы. Но они ждут аутентичного украшения. Сами же хозяева домов могут выставить вазоны с цветами, немного подлакировать какие-нибудь старые сундуки, буфеты, прялки, бабушкины корыта. И старосамарские дворики заиграют туристической привлекательностью.

Оздоровим и поддержим

Российский рынок оздоровительного туризма составляет на сегодня около 6 млн человек — тех, которые стабильно пользуются услугами санаториев. А в советское время, подсказывает эксперт из Москвы, директор маркетингового агентства санаториев «Виват Здоровье» Марина Шевчук, таковых было 60 миллионов. Как добиться продвижения оздоровительных услуг? Тем более сейчас, когда повышается возрастная планка выхода на пенсию и людям в возрасте надо дольше оставаться активными? Как использовать курортный потенциал Самарской области по максимуму? Об этом шла речь на стратегической сессии, в которой участвовали в первую очередь специалисты оздоровительных учреждений по маркетингу.

Вместе прогнозировали взрывной рост продаж с учетом курортного потенциала нашего региона, который эксперт оценивает как очень перспективный. Начинать решено с самой широкой пропаганды. Потому что давно известно, что пациенты санаториев болеют в три раза реже тех, кто подобными услугами не пользуется. А дальше уже сыграют свою маркетинговую роль и набор услуг каждой из здравниц, и гибкая система скидок, и сниженный коэффициент межсезонья. Чтобы и самарцы, и гости из других регионов ехали в оздоровительные туры именно к нам, а не к соседям.