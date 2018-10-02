Доброволец-волонтер Максим Максимов: «Мы помогаем людям с особой жизненной позицией»

Помимо официальных волонтерских организаций в Самаре есть группы единомышленников, которые также помогают людям. Многие из них смогли заслужить доверие и стали узнаваемы. Например, общественный добровольный отряд «Социальный волонтер».

Служба социальной поддержки и безопасности

История импровизированной «службы социальной поддержки и безопасности», как называют себя добровольцы, началась с инициативы самарца Максима Максимова. Детство и юность у молодого человека выдались не самыми безмятежными: интернат, сложности со здоровьем и общением со сверстниками. Прежде чем получить профессию и найти свое место в обществе, он столкнулся с серьезными трудностями. Выплыть удалось только благодаря терпению, упорству и трудолюбию.

Встав на ноги, Максим решил поддерживать тех, кто идет по тому же пути. Сегодня вместе с единомышленниками он помогает людям всех возрастов, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

История маленького Артема два года назад потрясла Самару. Маму мальчика жестоко убили из-за принадлежащей ей комнаты. Женщина была сиротой, воспитывалась в детском доме. Папа тоже умер. Преступников поймали, а опекунство над ребенком оформил дедушка. Но соседи не давали ему и Артему пользоваться жильем — боялись криминала. Вместе с участковым волонтер смог примирить заинтересованных лиц.

— Конечно, это не самая простая семья. Но дедушка сделал все возможное, чтобы мальчик чувствовал себя в семье. Надеюсь, все у них будет хорошо, — говорит Максимов.

Помощь для тех, кто верит в будущее

У добровольцев «социальной службы поддержки и безопасности» много точек для приложения сил. Начинали они с поддержки ребят-отказников в детских домах. Сегодня, как и другие благотворители, собирают одежду, питание, бытовые принадлежности для нуждающихся. Помогают сделать ремонт тем, кому это не под силу. Организуют праздники и дарят подарки детям. Сотрудничают с самыми разными структурами. Только очень тщательно выбирают подопечных.

— В наше время много волонтерских организаций, и они привлекают граждан, привыкших находиться на иждивении. Мы с такими не работаем. Но поддерживаем тех, кто готов приложить усилия ради своего будущего, — говорит доброволец.

Прежде чем взять шефство над многодетной семьей, добровольцы знакомятся со всеми ее членами и выясняют, чем могут быть полезными. Образно говоря, отряд стремится вручить нуждающимся не рыбу, а удочку. Представители «службы социальной поддержки и безопасности» могут помочь трудоустроиться, восстановить документы, пройти профессиональные курсы или добиться лечения. Это тяжелая работа, но они готовы тратить силы на помощь другим.

Добро по личным рецептам

То, что не проблема для взрослого здорового человека, часто оказывается непреодолимым препятствием для инвалида, ребенка или подростка из неблагополучной семьи. Добровольцы стараются помогать нуждающимся в индивидуальном порядке.

— Мы сопровождаем людей в административные структуры, если это требуется для решения проблемы. Помогаем найти хороших врачей и устроиться на работу, буквально приводим за ручку. Привлекаем семьи, переживающие трудный период, к социальной активности. Это помогает им справиться, — рассказывает Максимов.

Разнообразные акции и рейды также входят в постоянную деятельность отряда.

— Сложно представить, но в наше время можно встретить детей, которые никогда не видели Деда Мороза. Конечно, им читали сказки про доброго зимнего волшебника. Может, ребята сталкивались с актером на улице. Но лично к ним Дед Мороз не приходил, не дарил подарков, — продолжает волонтер.

С мальчишками и девчонками, которые не знали новогоднего волшебства, волонтер познакомился в многодетной семье из Самары. Конечно, «служба социальной поддержки и безопасности» подарила им настоящий праздник с подарками, Снегурочкой и Дедом Морозом.

Специально отряд не ищет благополучателей. Они сами находятся — обращаются через знакомых методом сарафанного радиo, пишут в социальные сети.

— Волонтеров немного. Кто-то предлагает помощь в решении конкретной проблемы, а кто-то «универсален». Хочу сказать особое спасибо тем людям, кто знает нас и поддерживает. В настоящее время я думаю о том, чтобы получить официальный статус для своей организации. И благотоворители, и благополучатели говорят, что это уже неприлично: столько лет существуем, столько сделали, а не оформлены по всем правилам, — говорит Максим Максимов.

Связаться с добровольцами можно в социальной сети на страницaх: