Технологии

О «вечном» йогурте самарского политеха рассказали на НТВ

Сюжет вышел в программе «Еда живая и мёртвая».

02.10.2018
Автор текста: Ксения Ястребова 0 96

Сюжет о продукте вышел в еженедельной телепрограмме «Еда живая и мёртвая». 

На днях на российском телеканале «НТВ»  рассказали про «вечный» йогурт. Этот продукт разработали ученые Самарского технического университета.«Вечным» йогурт назвали потому, что он долго может сохранять свои полезные свойства. Это связано с тем, что его заморозили и высушили, продукт стал абсолютно лишен влаги. Чтобы попробовать такой йогурт, нужно только развести его водой. Продукт можно даже использовать в космическом питании.

Метки
Показать ещё

По теме

02.10.2018
Автор текста: Ксения Ястребова 91

Самарские врачи удалили гематому мозга с применением российской системы навигации

01.10.2018
Автор текста: Анна Турова 232

Самара стала лидером по продаже новых iPhone в Поволжье

01.10.2018
Автор текста: Анна Турова Автор фото: Екатерина Елизарова 319

Как платить смартфоном за проезд в самарском метро

28.09.2018
Автор текста: Алиса Васильева 258

Молодые ученые представят свои разработки в ночном клубе

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение