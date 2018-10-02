О «вечном» йогурте самарского политеха рассказали на НТВ

Сюжет о продукте вышел в еженедельной телепрограмме «Еда живая и мёртвая».

На днях на российском телеканале «НТВ» рассказали про «вечный» йогурт. Этот продукт разработали ученые Самарского технического университета.«Вечным» йогурт назвали потому, что он долго может сохранять свои полезные свойства. Это связано с тем, что его заморозили и высушили, продукт стал абсолютно лишен влаги. Чтобы попробовать такой йогурт, нужно только развести его водой. Продукт можно даже использовать в космическом питании.