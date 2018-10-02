Самарская «Нова» сотворила сенсацию на предварительном этапе Кубка России по волейболу

В Стерлитамаке наши волейболисты одержали пять побед в в пяти матчах.

Сначала был повержен действующий чемпион России «Зенит-Казань», выступавший без шести ведущих игроков основы, которые в это время бились на чемпионате мира (3:0). Далее самарцы обыграли уфимский «Урал» — 3:2, челябинское «Динамо» — 3:0, оренбургский «Нефтяник» — 3:2 и «Тархан» из Стерлитамака — 3:0. Этот результат позволил команде Константина Брянского стать безоговорочным лидером в своей подгруппе.

Второй тур предварительного этапа Кубка России пройдет в Казани со 2 по 7 октября.

Напомним, в минувшем сезоне «Нова» второй год подряд вышла в плей-офф мужской суперлиги. Заняв восьмое место, наши волейболисты показали лучший результат за последние 11 лет. И вот теперь готовы потрепать нервы грандам в борьбе за Кубок страны. В межсезонье «Нова» сохранила всех своих лидеров — Романаса Шкулявичуса, Дениса Бирюкова, Сергея Бусела, Владимира Съемщикова, Чеславса Свентицкиса. Ротация игроков в межсезонье была направлена на усиление команды. В предстоящем чемпионате за клуб выступят кубинский доигровщик Иордан Биссе Астенго, либеро Алексей Кабешов, включенный в заявку сборной России на Лигу наций.

— В новом сезоне мы хотим повысить планку и войти в пятерку лучших российских клубов, чтобы самарский волейбол засветился в Европе, — говорит исполнительный директор ВК «Нова» Станислав Трофименко. — Откровенно говоря, до достижения этой цели осталось совсем немного. У нас боевая команда. Не просто так нас прозвали королями тай-брейка. Мы из 10 проведенных пятисетовых матчей выиграли в девяти. Это рекорд суперлиги. После переезда «Новы» в Самару интерес к мужскому волейболу значительно вырос. Это заметно по аншлагам, которые сопровождают наши домашние игры. На матчах можно встретить болельщиков из разных городов и районов нашей губернии. Мы даже планируем в следующем сезоне сыграть один из матчей суперлиги в Тольятти.