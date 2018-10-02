Выступления театра «Самарская площадь» вызвали ажиотаж в Штутгарте

На спектаклях в зале нет свободных мест.

Театр «Самарская площадь» отправился на гастроли в Германию в конце сентября. Как сообщила директор театра Наталья Носова, спектакли в Штутгарте проходят с аншлагами.

— Сегодня на спектакле «Пришёл мужчина к женщине» зрители сидели на приставных стульях, — написала она в одной из соцсетей.

Гастроли «Самарской площади» в Штутгарте стали ответным визитом нашего театра. В июне этого года в Самаре гостил немецкий театр «Ателье». Спектакли артистов из Штутгарта также вызвали интерес у самарцев.