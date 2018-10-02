Культура

Выступления театра «Самарская площадь» вызвали ажиотаж в Штутгарте

02.10.2018
Автор текста: Анна Турова 0 97
twitter.com/NatNosova1

На спектаклях в зале нет свободных мест. 

Театр «Самарская площадь» отправился на гастроли в Германию в конце сентября. Как сообщила директор театра Наталья Носова, спектакли в Штутгарте проходят с аншлагами.

— Сегодня на спектакле «Пришёл мужчина к женщине» зрители сидели на приставных стульях, — написала она в одной из соцсетей.

Гастроли «Самарской площади» в Штутгарте стали ответным визитом нашего театра. В июне этого года в Самаре гостил немецкий театр «Ателье». Спектакли артистов из Штутгарта также вызвали интерес у самарцев.

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