Культура
Выступления театра «Самарская площадь» вызвали ажиотаж в Штутгарте
На спектаклях в зале нет свободных мест.
Театр «Самарская площадь» отправился на гастроли в Германию в конце сентября. Как сообщила директор театра Наталья Носова, спектакли в Штутгарте проходят с аншлагами.
— Сегодня на спектакле «Пришёл мужчина к женщине» зрители сидели на приставных стульях, — написала она в одной из соцсетей.
Гастроли «Самарской площади» в Штутгарте стали ответным визитом нашего театра. В июне этого года в Самаре гостил немецкий театр «Ателье». Спектакли артистов из Штутгарта также вызвали интерес у самарцев.
Отыграли первый спектакль в Штуттгарте ! #гастроли #Самара_Штутгарт pic.twitter.com/3UaI1cBu2o
— Наталья Носова (@NatNosova1) 29 сентября 2018 г.