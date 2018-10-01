Бывший игрок самарских «Крыльев» рассказал о первом матче Игоря Акинфеева

В понедельник, 1 октября, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о том, что не будет больше играть в национальной сборной.

— Я помню, как он начинал в матче против Самары, я как раз тогда играл за Самару, за «Крылья». Матч действительно тогда запомнился, потому что мы всё время атаковали и имели большое преимущество в принципе по ходу матча. Было достаточно много моментов у нас, но Игорь там потащил вообще всё, что можно, и пенальти ещё поймал. В итоге мы проиграли, по-моему, 2:0. Очень яркий был дебют у Акинфеева, его тогда ещё никто не знал — 16-летний парень встал в ворота и сыграл потрясающе. Уже в тот год было понятно, что появился очень сильный, неординарный вратарь, — рассказал теперь уже главный тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов в интервью RT.

Пресс-служба ЦСКА опубликовала комментарий Игоря Акинфеева по поводу его решения:

— 15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб — ЦСКА.