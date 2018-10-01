В одном из самарских парков незаконно вырубили деревья почти на 2 миллиона рублей

По данному факту возбудили уголовное дело.

Летом этого года сотрудники Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры получили сообщение о массовой вырубке деревьев в парк имени 60-летия Советской власти. Он находится в районе больницы имени Середавина. Во время проверки сотрудники ведомства обнаружили места рубки деревьев. Как говорится в сообщении природоохранной прокуратуры, департамент городского хозяйства и экологии не выдавал порубочные билеты на снос деревьев.

Компенсацию за вырубленный участок оценили почти в 2 миллиона рублей. Природоохранная прокуратура направила материалы для возбуждения уголовного дела. По результатам доследственной проверки отдел по расследованию преступлений Кировского района следственного управления УМВД Самары возбудил уголовное дело по факту незаконной рубки в особо крупном размере.