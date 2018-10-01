В Самарской области начал работать филиал немецкого завода «Кнауф»

В понедельник, 1 октября, в Чапаевске открылось новое производство стройматериалов.

На церемонии присутствовали врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин и управляющий партнер ГК «Кнауф» Манфред Грундке. Об этом сообщил департамент информационно политики администрации губернатора Самарской области.

Филиал немецкого завода «Кнауф» будет заниматься производством сухих строительных смесей на основе гипса. Мощность производства гипсового вяжущего – 250 тысяч тонн в год, производства сухих гипсовых смесей – 130 тысяч тонн в год.