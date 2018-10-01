Транспорт

Дачные автобусы начали ездить только по выходным

Льготы на проезд в них сохранились

01.10.2018
Автор текста: Ксения Ястребова Автор фото: Владимир Пермяков 0 110

Изменился график работы дачных маршрутов в Самаре.

С этой недели автобусы ездят только по выходным. Льготный проезд при этом сохранился, сообщает городской департамент транспорта.

Также по просьбам сотрудников промышленных предприятий изменилось расписание двух городских автобусных маршрутов. Автобус № 30 теперь ходит от остановки «Станция метро Кировская» на час раньше — в 15:50 и в 16:10.

Также со 2 октября изменится расписание движения автобуса № 32. Теперь он будет отправляться от остановки «Совхоз Кряж» (ул. Поселковая) раньше — в 05:20 и в 06:18, а от остановки «Хлебная площадь» позже — в 15:40.

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