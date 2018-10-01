Федеральная сетевая компания готовит к зиме объекты энергетики в Поволжье

В 2018 году инвестиции ФСК ЕЭС в ремонтную программу ПФО составят 1,62 миллиарда рублей.

— В настоящее время на объектах энергетики завершаются основные ремонтные работы, — сообщил главный инженер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Волги Сергей Абалин в преддверии «Российской энергетической недели» (РЭН-2018).

На подстанциях 220-500 кВ отремонтированы 7 фаз трансформаторного оборудования, 164 выключателя, 1333 фазы разъединителей разного класса напряжения. На линиях электропередачи завершена установка 4093 новых изоляторов, заменено 181 км грозозащитного троса, заменены и усилены 99 опор, с ремонтом 1398 фундаментов.

В рамках целевых программ повышения надежности дополнительно заменены на линиях 3,6 тысяч поврежденных фарфоровых изоляторов на современные аналоги из закаленного стекла и полимеров, смонтированы 92 высоковольтных ввода на подстанциях.

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций на базе предприятий магистральных сетей полностью сформирован аварийный резерв материалов, в наличии имеются резервные источники питания.

К выполнению аварийно-восстановительных работ готовы 83 бригады и 357 единиц спецтехники. В настоящий момент ФСК ЕЭС проводит во всех филиалах крупномасштабные противоаварийные учения, направленные на предупреждение массовых отключений электросетевых объектов в условиях опасных погодных условий.

В целом по всем филиалам компании, в течение трех месяцев учений запланировано расширение 9,6 тысяч га трасс ЛЭП.

Что касается крупных инвестиционных проектов в части надежности, в регионе ведутся работы по созданию новых систем плавки гололеда на линиях, 220 кВ «Степная – Южная» и «Кинельская – Уральская» с отпайкой на подстанцию «Южная». Это обеспечит дополнительную надежность во время сильной гололедной нагрузки.

В четвертом квартале на объектах начнутся работы по установке оборудования плавки гололеда: трансформаторов и разъединителей. Также в Самарской области завершены работы по замене автотрансформатора и выключателей на подстанции 220 кВ «Серноводская», питающей электроэнергией жителей Сергиевского, Исаклинского и Клявлинского районов Самарской области.