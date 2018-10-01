Как платить смартфоном за проезд в самарском метро

В октябре в самарском метрополитене внедряют новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Она позволит рассчитываться за проезд с помощью мобильного телефона и любой бесконтактной смарт-картой. Для этого надо зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы.

Для оплаты проезда необходимо загрузить мобильное приложение из Apple Store или Google Play. После этого нужно открыть счет. Для оплаты используется динамический штрихкод, генерируемый на экране телефона. Также можно привязать любой бесконтактный «ключ», например банковскую карту, через личный кабинет на сайте MULTIPASS.

В качестве «ключа» можно использовать и социальную карту.

При оплате проезда пассажир просто подносит к валидатору штрихкод на мобильном телефоне или зарегистрированную карту.

Через приложение в смартфонах в качестве дополнительных к штрихкоду «ключей» можно зарегистрировать любую бесконтактную карту и другие гаджеты, которые подходят для оплаты. Но их количество не должно быть больше трех. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Контролировать баланс счета можно через мобильное приложение или личный кабинет. В случае потери или поломки «ключа» достаточно удалить карту из своего счета и зарегистрировать другую.