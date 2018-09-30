«Бункер-42» — московский брат самарского бункера Сталина

Наш бункер Сталина, безусловно, туристический объект из разряда «надо увидеть». Место, которое напоминает, что Куйбышев в годы Великой Отечественной войны был столицей СССР. А в Москве есть свой бункер Сталина: музей «Бункер-42». Недавно нам удалось побывать там в рамках тура, который организовал департамент спорта и туризма Москвы. Было интересно сравнить военные сооружения.

«Бункер-42» находится в центре Москвы — на Таганке, недалеко от Кремля. Проектировать его начали, когда в США появилась атомная бомба. Советские специалисты получили задание от Иосифа Сталина — создать собственное ядерное оружие и разработать методы защиты от него. Собственно строительство началось в 1950 году, на пороге холодной войны.

Наш бункер выглядит более «жилым», уютным, если это слово, конечно, применимо к военному сооружению. Московский — брутальный, с неприкрытыми декором стальными пластинами, которые везде: в тоннелях, служебных помещениях и даже кабинете, который предназначался для Самого.

Доподлинно неизвестно, посещал ли вождь народов наш бункер, историки спорят на этот счет, документальных подтверждений нет. А в столичном он точно не появлялся: объект 42 сдали в 1956 году, уже после смерти Сталина. Впрочем, это не помешало музейщикам поместить фигуру Иосифа Виссарионовича за столом в подземном кабинете. Говорят, на документах сохранились пометки руководителя Советского государства.

Автономно «Бункер-42» мог «прожить» 90 дней, на столько был рассчитан запас продуктов. А водой он обеспечен навечно: пока в Москве-реке не закончится.

Три десятка лет, до 1986 года, из бункера осуществлялось командование стратегическими бомбардировщиками, несущими ядерное оружие. Однако за это время он устарел как объект, защищающий от атомных атак: технологии 1950-х годов, конечно, уже не могут противостоять современному высокоточному оружию.

«Бункер-42» был рассекречен в 2008 году. В отличие от нашего он выведен из юрисдикции военных, из системы гражданской обороны. Сейчас это чисто туристический объект. И в этом статусе задействован на всю катушку: экскурсии по богатой экспозиции, посвященной холодной войне, квесты, ресторан. Так сказать, пример грамотной конверсии военного производства. Под землей многолюдно. Например, во время визита нашей группы в «Бункере-42» были также туристы из Китая и Индии.

Бункер Сталина Сдан в 1943 году Площадь — 900 кв. м Глубина — 37 м