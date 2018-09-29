В Самаре разыграют Кубок губернатора

В воскресенье, 30 сентября, в спорткомплексе «Первая ракетка» определятся победители всероссийских соревнований по настольному теннису на призы губернатора Самарской области.

В них участвуют спортсмены двух возрастных групп: юноши и девушки до 16 лет (2004 года рождения и моложе) и юноши и девушки до 13 лет (2006 года рождения и моложе). В Самару прибыли представители девяти регионов России, а также гости из Казахстана.

На открытии турнира врио первого заместителя председателя правительства Самарской области, глава попечительского совета областной федерации настольного тенниса Виктор Кудряшов от имени губернатора Дмитрия Азарова поздравил всех с очередным праздником тенниса. Он выразил надежду, что юные спортсмены продемонстрируют зрелищную, мастерскую игру.

— География участников турнира расширяется с каждым годом, — отметил он. — Растет его популярность. В нынешнем году кубок разыгрывается в шестой раз. По традиции соревнования собирают самых перспективных атлетов со всей страны — наш олимпийский резерв. Надеюсь, что воспитанники самарского центра тенниса составят серьезную конкуренцию соперникам и поборются за Кубок губернатора в командных соревнованиях. Это изюминка соревнований. Как в борьбе — стенка на стенку.

В командном турнире принимают участие 15 команд девушек и 16 команд юношей. В числе фаворитов — ребята из Екатеринбурга, Оренбурга и Самары.

— Конкуренция будет очень острой. Турнир собрал звездный состав. Мы рассчитываем на наших лидеров сборной области — Матвея Рязанцева и Эрику Кварчию, — рассказал один из организаторов турнира, самый титулованный в прошлом теннисист Самары, чемпион Европы и призер чемпионатов СССР Алексей Мурзов. — Именно эти соревнования дали путевку в большой спорт многим ведущим теннисистам России. Нынешний турнир — это не только смотр юных перспективных атлетов, но и соревнования среди любителей, кому за 30. В турнире разыгрываются призы в трех возрастных категориях у мужчин и в двух — у женщин. Это тоже придает Кубку губернатора популярность. 30 сентября станут известны обладатели главных призов.