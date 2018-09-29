Театр «Витражи» показал свою «Бесприданницу»

Две ностальгические премьеры состоялись в Самаре в конце сентября.

«А напоследок я скажу…»

«Витражи», которые в данный момент занимаются ребрендингом и превращением в Самарский художественный театр, представили спектакль «Бесприданница» по одноименной пьесе Александра Островского в постановке Павла Карташева.

На билете-программке, оформленном в ретростиле пропускного документа на пароход, обозначено, что постановка приурочена к 140-й годовщине со дня премьеры «Бесприданницы» в Малом театре и посвящается Эльдару Рязанову. Музыка из фильма «Жестокий романс», снятого уроженцем Самары, встречала гостей на входе, подготавливая к предстоящему показу.

По самому краю сцены выстроились небольшие деревянные силуэты главных самарских достопримечательностей. Они — недвусмысленный намек на то, что Самара в этот вечер выступает в роли города Бряхимова. Слева располагается штурвал, который время от времени будут покручивать персонажи. Справа возвышается кусок решетки волжской набережной, раскрашенной в золотистые тона. Здесь висит бинокль, в который недальновидная Лариса будет высматривать Сергея Сергеевича.

Известные поклонникам картины Рязанова, ставшие почти классическими образы Кнурова

(Валерий Кожевников), Паратова (Дэн Издольный), Ларисы (Анна Калганова) позволяют теплоходу спектакля качаться на привычных волнах. Небольшое волнение на воде создают персонажи, выбивающиеся из рамок знакомых образов: будь то слишком уж суетливый для своего высокого финансового статуса Вожеватов (Виталий Сидоров), периодически выдающий не вполне уместные ужимки Карандышев (Дмитрий Давыдов) или сосредоточенная только на своей алчности Огудалова (Алла Набокова).

Большим достоинством спектакля можно назвать бережное отношение к гениальному и до сих пор актуальному тексту Островского («Да, с деньгами можно дела делать, можно. Хорошо тому, Василий Данилыч, у кого денег-то много»). Слушать полные иронии и мудрости реплики героев «Бесприданницы» — огромное удовольствие. Рассуждения о бизнесе, морали и злободневных делах выходят на первый план, делая душещипательную и сентиментальную историю разочаровавшейся в мужчинах Ларисы лишь двигателем для парохода под названием «Бесприданница».

Кому молока?

Если героиня Островского гибнет из-за эгоизма окружающих ее мужчин, то главный персонаж пьесы современного драматурга Екатерины Мавроматис сама спасает ближних.

«Уместный театр» вновь обратился к тексту «Молоко», эскиз которого представлял самарской публике два года назад. По словам

режиссера Игоря Катасонова, эта работа сформировала эстетические принципы театра, которым труппа старается следовать до сих пор. Они образуют творческий почерк, который отчетливо выделяет их спектакли. Вне зависимости от того, кто ставит (в «Уместном театре», помимо Игоря Катасонова, еще работают режиссеры Татьяна Каррамова и Артем Устинов), существует определенный набор признаков, которые обязательно будут видны.

Не стала исключением и нынешняя премьера. Пьесу о женщине, которая обнаруживает у себя дар — ее молоко обладает волшебными свойствами — и старается исцелить как можно большее число страждущих, Игорь Катасонов поставил в привычной для «уместных» манере. Вместо сцены — пол филиала Самарского литературного музея («Горький центр»), вместо декораций — голые стены, вместо костюмов — повседневная одежда актеров. Увлекательное зрелище, когда театр рождается буквально из ничего на глазах у изумленной публики, привлекает самых разных людей. Среди зрителей есть новички и старожилы, молодые люди и умудренные опытом интеллигенты. Для неофитов творческая манера «Уместного театра» — открытие, для постоянных поклонников — радость узнавания чего-то привычного.

До конца октября «Уместный театр» планирует поставить вторую часть рассказа Максима Горького «Голубая жизнь» и показать обе сразу, а в начале месяца зрителей ждет еще одна встреча со спектаклем «Молоко».