В Самаре ищут подрядчика для реконструкции «дома двух судов» на Тухачевского

После ремонта в него переедут суды Железнодорожного и Ленинского районов.

Напомним, в восьмиэтажном здании на Тухачевского, 226 будут находиться кабинеты судей, залы заседаний, архив и другие отделы. В проекте предусмотрели строительство нескольких парковок.

Подрядчику предстоит провести усиление стен, гидроизоляцию фундаментов, построить гипсокартонные коробы, после чего сделать необходимые электромонтажные и отделочные работы.

Все работы должны быть выполнены в течение 14 дней с момента заключения контракта. Аукцион в электронной форме пройдет 19 октября. Заказчиком выступает управление судебного департамента в Самарской области. Источник финансирования — федеральный бюджет.