Самара станет первым городом в юбилейном туре Московского государственного симфонического оркестра

В понедельник, 1 октября, в филармонии можно будет послушать Чайковского и Глинку.

В Международный день музыки в концертном зале Самарской филармонии откроется международный фестиваль искусств «Самарская осень — 2018». На сцене выступит Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана. В этом году коллектив отмечает свое 75-летие.

С 1 октября по 4 ноября этого года оркестр впервые совершит масштабный тур по России, представляя свою трактовку русской музыки и западноевропейской классики и романтики. Самара станет первой гастрольной площадкой в туре.

В программе прозвучат вальсы и полонезы русских композиторов. Чайковский, Глинка, Римский-Корсаков, Глазунов, Рубинштейн. Начало в 18.30. 12+