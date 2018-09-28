Транспорт

В мэрии Самары опровергли информацию о повышении стоимости проезда

28.09.2018
Автор текста: Анна Турова Автор фото: Владимир Пермяков 0 392

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что с 8 октября до 30 рублей вырастет цена билета в транспорте.

Эту информацию опровергли в городской администрации, а также в фирме-перевозчике «СамараАвтоГАз», в ведении которой находится пассажирский автотранспорт города.

Последний раз тарифы на проезд в Самаре были повышены в октябре 2016 года. Сейчас проезд в общественном транспорте стоит 25 рублей, по транспортной карте можно проехать за 23 рубля, по карте школьника и студента — за 13 рублей.
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