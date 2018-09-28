В мэрии Самары опровергли информацию о повышении стоимости проезда

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что с 8 октября до 30 рублей вырастет цена билета в транспорте.

Эту информацию опровергли в городской администрации, а также в фирме-перевозчике «СамараАвтоГАз», в ведении которой находится пассажирский автотранспорт города.