Транспорт
В мэрии Самары опровергли информацию о повышении стоимости проезда
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что с 8 октября до 30 рублей вырастет цена билета в транспорте.
Эту информацию опровергли в городской администрации, а также в фирме-перевозчике «СамараАвтоГАз», в ведении которой находится пассажирский автотранспорт города.
Последний раз тарифы на проезд в Самаре были повышены в октябре 2016 года. Сейчас проезд в общественном транспорте стоит 25 рублей, по транспортной карте можно проехать за 23 рубля, по карте школьника и студента — за 13 рублей.