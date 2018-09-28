В Самаре пройдет легкоатлетическая эстафета памяти Виктора Сазонова

Соревнования должны были состояться в минувшую субботу, однако были отменены из-за траура в связи со смертью председателя Самарской губернской думы.



Было принято решение провести эстафету в память о Викторе Сазонове в субботу, 29 сентября. Во время соревнований с 9.00 до 15.00 ограничат движение по Волжскому проспекту от Вилоновской до улицы Лесной, по Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от Лесной до Садовой.

Здесь же с 20.00 пятницы, 21 сентября, до 15.00 субботы, 22 сентября, запретят остановку и стоянку транспорта.

На время проведения эстафеты движение автобусов маршрутов №№ 11, 61, 261, 247 будет организовано по временной схеме. Автобус № 11 в направлении Губернского рынка поедет по проспекту Ленина, Осипенко, Ново-Садовой, Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, Куйбышева, Вилоновской, Максима Горького и далее по своему маршруту. В направлении станции метро «Алабинская» автобус поедет по улице Максима Горького, Вилоновской, Куйбышева, Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Молодогвардейской, Полевой, Ново-Садовой.