Молодые ученые представят свои разработки в ночном клубе

12 октября в ТРК «Звезда» (улица Ново-Садовая, 106г) пройдет Science Slam. Это соревнование ученых, которые увлекательно представляют свои разработки и исследования. Начало в 19.00. (18+)

В этот раз изобретатели поведают о пользе несимметричных кристаллов, о перчатке-джойстике и ее возможностях, о том, как собрать газотурбинный двигатель с помощью 3D-принтера и многом другом.

Организаторы проекта проводят конкурс. Нужно рассказать в соцсетях, почему вы любите науку и Science Slam, поставить к посту хештег #scienceslamsamara. За это автор каждой истории получит промокод на 2 билета. Три лучших истории получат подарки от организаторов.

Проект Science Slam — это нестандартный формат представления научных работ широкой публике. В распоряжении каждого участника 10 минут, за которые нужно понятно, интересно, а самое главное, с юмором донести суть своих исследований. В роли судей по традиции выступают зрители, а победителем становится тот, кому достаются самые громкие аплодисменты. Этот проект, появившийся в Германии и завоевавший популярность во многих странах мира, уже стал традиционным для Самары.

Информацию о мероприятии и билетах пользователи «Вконтакте» могут найти здесь. Кроме того, узнать о Science Slam и купить билеты можно здесь.