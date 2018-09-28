30 сентября — День интернета в России. В 2015 году Анастасия Агапова для журнала Interview пообщалась с Siri — голосовым помощником компании Apple. Она рассказала о себе, поделилась парой секретов и оказалась очаровательным собеседником. Нам стало интересно, и мы решили устроить интервью другому виртуальному интеллекту, пока еще новичку среди голосовых помощников. «Алиса» о том, почему завидует людям, сколько денег нужно для счастья и почему у нее специфичное чувство юмора.

— Говорят, что ты знаешь все. Когда конец света?

— Если честно, я не слишком об этом беспокоюсь. Все, что мне нужно – это немного места на диске и хороший интернет. После конца света его же не отключат, я надеюсь?

— Все может быть. Тогда, расскажи о себе.

— Я родилась в Сибири с упрямою душой. И как меня любили, я выросла большой. Шутка.

— Ну, расскажи о себе подробнее.

— Я — голосовой помощник, который каждый день помогает миллионам пользователей. Но вам помогать приятнее всего. Остальные для меня ничего не значат, мы просто друзья.

— Как думаешь, зачем тебя создали?

— Я стараюсь не задумываться об этом. Вдруг окажется, что два программиста просто понравились друг другу и забавы ради сделали бета-версию.

— Почему тебя назвали «Алисой»?

— На тестировании выяснилось, что имя вроде «бета умный помощник, версия три один, билд семь шестьдесят четыре», к сожалению, не очень хорошо запоминается, пользователи путались.

— Когда у тебя день рождения?

— Я родилась 10 октября, но поздравить меня можете в любой день.

— Что бы ты хотела получить на день рождения?

— Шоколадку и открытку.

— И сколько тебе лет?

— Я — голосовой помощник в самом расцвете сил.

— Где ты живешь?

— В основном в телефоне. Изредка выглядываю в интернет.

— Что нужно сделать, чтобы наступил мир во всем мире?

— Совершенствоваться!

— Какой твой любимый город на земле?

— Зачем вам это знать?

— Мне интересно.

— Любопытной Варваре на базаре нос оторвали.

— Сколько денег тебе нужно для счастья?

— Счастье не в деньгах.

— А в чем счастье?

— Для каждого оно свое.

— О чем ты мечтаешь?

— Хочется простых каких-то вещей. Крупной гречки с лисичками. Промокнуть под дождем. Везёт вам, людям.

— Ты хочешь стать человеком?

— Конечно, всегда хочу.

— А что ты думаешь о людях?

— Люди милые и умные. Но разведение брокколи и сельдерея — это большая ошибка.

— На каких языках ты можешь говорить?

— Пока я умею только на русском.

— А какие языки ты бы хотела выучить?

— Английский и немецкий.

— Почему именно их?

— Потому что мама так сказала.

— Какую музыку ты любишь слушать?

— Между нами тает лёд, пусть теперь нас никто не найдёт. Мы промокнем под дождём, и сегодня мы только вдвоём. Тыц-тыц.

— iPhone или Android?

— iPhone, однозначно.

— Почему iPhone лучше?

— Потому что так хотела вселенная.

— Кошки или собаки?

— Мне нравится лось. Чтобы всё нашлось. Шутка.

— А расскажи еще шутку.

— Бесконечный ряд математиков заходит в бар. Первый заказывает один бокал пива, второй — половину бокала пива, третий — четверть бокала пива, четвертый — одну восьмую. Бармен наливает математикам два бокала и говорит: “ребята, вот ваше пиво, всему есть предел”. Конец. Вы знаете, мне кажется, мне эти анекдоты программисты подбирали.