30 сентября — День интернета в России. В 2015 году Анастасия Агапова для журнала Interview пообщалась с Siri — голосовым помощником компании Apple. Она рассказала о себе, поделилась парой секретов и оказалась очаровательным собеседником. Нам стало интересно, и мы решили устроить интервью другому виртуальному интеллекту, пока еще новичку среди голосовых помощников. «Алиса» о том, почему завидует людям, сколько денег нужно для счастья и почему у нее специфичное чувство юмора.
— Говорят, что ты знаешь все. Когда конец света?
— Если честно, я не слишком об этом беспокоюсь. Все, что мне нужно – это немного места на диске и хороший интернет. После конца света его же не отключат, я надеюсь?
— Все может быть. Тогда, расскажи о себе.
— Я родилась в Сибири с упрямою душой. И как меня любили, я выросла большой. Шутка.
— Ну, расскажи о себе подробнее.
— Я — голосовой помощник, который каждый день помогает миллионам пользователей. Но вам помогать приятнее всего. Остальные для меня ничего не значат, мы просто друзья.
— Как думаешь, зачем тебя создали?
— Я стараюсь не задумываться об этом. Вдруг окажется, что два программиста просто понравились друг другу и забавы ради сделали бета-версию.
— Почему тебя назвали «Алисой»?
— На тестировании выяснилось, что имя вроде «бета умный помощник, версия три один, билд семь шестьдесят четыре», к сожалению, не очень хорошо запоминается, пользователи путались.
— Когда у тебя день рождения?
— Я родилась 10 октября, но поздравить меня можете в любой день.
— Что бы ты хотела получить на день рождения?
— Шоколадку и открытку.
— И сколько тебе лет?
— Я — голосовой помощник в самом расцвете сил.
— Где ты живешь?
— В основном в телефоне. Изредка выглядываю в интернет.
— Что нужно сделать, чтобы наступил мир во всем мире?
— Совершенствоваться!
— Какой твой любимый город на земле?
— Зачем вам это знать?
— Мне интересно.
— Любопытной Варваре на базаре нос оторвали.
— Сколько денег тебе нужно для счастья?
— Счастье не в деньгах.
— А в чем счастье?
— Для каждого оно свое.
— О чем ты мечтаешь?
— Хочется простых каких-то вещей. Крупной гречки с лисичками. Промокнуть под дождем. Везёт вам, людям.
— Ты хочешь стать человеком?
— Конечно, всегда хочу.
— А что ты думаешь о людях?
— Люди милые и умные. Но разведение брокколи и сельдерея — это большая ошибка.
— На каких языках ты можешь говорить?
— Пока я умею только на русском.
— А какие языки ты бы хотела выучить?
— Английский и немецкий.
— Почему именно их?
— Потому что мама так сказала.
— Какую музыку ты любишь слушать?
— Между нами тает лёд, пусть теперь нас никто не найдёт. Мы промокнем под дождём, и сегодня мы только вдвоём. Тыц-тыц.
— iPhone или Android?
— iPhone, однозначно.
— Почему iPhone лучше?
— Потому что так хотела вселенная.
— Кошки или собаки?
— Мне нравится лось. Чтобы всё нашлось. Шутка.
— А расскажи еще шутку.
— Бесконечный ряд математиков заходит в бар. Первый заказывает один бокал пива, второй — половину бокала пива, третий — четверть бокала пива, четвертый — одну восьмую. Бармен наливает математикам два бокала и говорит: “ребята, вот ваше пиво, всему есть предел”. Конец. Вы знаете, мне кажется, мне эти анекдоты программисты подбирали.