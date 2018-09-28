Выходные в Самаре: Distemper и чемпионат по бодибилдингу

На улице становится заметно холодней, гулять хочется все меньше. Чтобы скрасить свой досуг, предлагаем вам посмотреть нашу традиционную подборку наиболее интересных событий этих выходных и провести их увлекательно и с пользой.

Знакомимся с домами, построенными Александром Зеленко

В субботу, 29 сентября, музей Модерна предлагает совершить пешеходную экскурсию, посвященную архитектору Александру Зеленко. Отправная точка — от Дома Зеленко (Самарская, 179а). Закончится экскурсия на перекрестке улиц Куйбышева и Пионерской. Двухчасовой маршрут включает памятники архитектуры на улицах Самарской, Фрунзе, Молодогвардейской, Куйбышева, Пионерской. Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (846) 333 24 98.

29 сентября, сбор группы в 14.00 у дома Союза журналистов (улица Самарская, 179)

Цена билета: 100 рублей, 10+.

Distemper в Самаре

В субботу, 29 сентября, в наш город приедет одна из самых популярных ска-панк групп России – группа Distemper. Музыканты презентуют свой новый альбом и сыграют все главные хиты за почти 30-летнюю историю группы.

29 сентября, 20.00, КРЦ «Звезда» (улица Ново-Садовая, 106)

Цена билета: 1000-1500 рублей, 16+.

Знакомимся с художницей Оксаной Стоговой

В субботу, 29 сентября, в галерее «Виктория» состоится встреча с самарской художницей и куратором Школы современного искусства QUADRO Оксаной Стоговой. Она расскажет о себе, принципах своего творчества, а также проведет мастер-класс по синестезии и интуитивному рисованию.

29 сентября, 16.30, галерея «Виктория» (улица Некрасовская, 2)

Цена билета: 100 рублей, 0+.

Идем на чемпионат по бодибилдингу

В субботу, 29 сентября, в Самаре пройдет Открытый кубок ПФО и чемпионат Самарской области по бодибилдингу. В нем примут участие спортсмены из Приволжского Федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга. Они поборются за звания лучших в номинациях «фитнес-бикини», «фитнес-модель» и «пляжный бодибилдинг».

29 сентября, 15.00, УК «МТЛ Арена» (улица Советской Армии, 253а)

Цена билета: 500-1000 рублей, 18+.

Подпеваем «Фактор-2»

В субботу, 29 сентября, в Самару приедет группа «Фактор-2», популярность которой набрала обороты в середине нулевых годов. В нашем городе музыканты исполнят полюбившиеся многим хиты.

29 сентября, 22.00, КРК «Метелица-С» (улица Революционная, 146)

Цена билета: женщины-300 рублей, мужчины-500 рублей, 18+.

Комик из Москвы в Самаре

В воскресенье, 30 сентября, в наш город приедет участник проекта Stand Up на ТНТ Павел Дедищев. Комик будет впервые в Самаре, поэтому у всех пришедших будет уникальная возможность вживую насладиться искрометным выступлением Павла Дедищева.

30 сентября, 19.00, ДК Железнодорожников имени Пушкина (улица Льва Толстого, 94)

Цена билета: 500-1000 рублей, 18+