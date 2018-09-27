Александр Васильев откроет в Самаре выставку «Кино и мода»

11 октября в 19:00 в Музее модерна (ул. Фрунзе, 159) откроется выставка «Кино и мода» (6+) из коллекции фонда историка моды и популярного телеведущего Александра Васильева.

По словам организаторов, кинозвезды во все времена задавали тон в моде, влияя на вкусы миллионов женщин. Незыблемыми иконами стиля ХХ века были Алиса Коонен, Любовь Орлова, Лидия Смирнова, Клара Лучко, Наталья Фатеева, Майя Плисецкая, Анастасия Вертинская, Людмила Целиковская, Татьяна Шмыга, Алиса Фрейндлих, Наталья Селезнёва, Людмила Гурченко.

Кинофильмы и журналы, открытки и постеры с их изображениями служили азбукой моды. Женщины всей страны с радостью ждали появления на экране кумиров, а затем копировали их новую укладку, макияж, крой и цвет платья, форму шляпы и модель обуви.

Кинозвездам подражали, на них равнялись, не думая о том, что кино — это всего лишь иллюзия. На это не обращали внимания и копировали с экрана как манеру поведения героинь, так и их наряды.

Каждая модница мечтает заглянуть в гардероб своих кумиров, чтобы узнать, что они носят, следуют ли модным тенденциям и каким брендам отдают предпочтения.

Историк моды Александр Васильев дарит такую возможность всем желающим, представляя уникальную выставку «Кино и мода», в которую вошли более 40 вечерних и сценических нарядов, а также раритетные аксессуары, принадлежащие звездам кино 1930-2000 годов.