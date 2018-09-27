События

В Художественном музее разберутся, чего боятся дети

27.09.2018
Автор текста: Ирина Кириллова 0 170

За месяц до наступления Хэллоуина основатели виртуальной галереи детского творчества «По-взрослому», художник Александр Торчинов и Самарский художественный музей решили разобраться, чего боятся современные дети.

В октябре Самарский художественный музей приглашает посетителей от 7 до 11 лет принять участие в проекте «Очень страшные истории». В темноте пустых залов им предстоит делиться страшными историями и описанием страшилищ, что живут в шкафу, со сказочником Денисом Либстером, а потом рисовать их под присмотром талантливого художника Александра Торчинова.

Финалом проекта станет выставка детских работ и презентация книги «Антология современной страшилки», которая состоится в Самарском художественном музее в канун Хэллоуина и в которую войдут рисунки, сделанные на встречах.

Первую группу приглашают 9 октября в 15:00, вторую — 16 октября.

Телефон для записи: 8 927 760 85 81. 7+

 

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