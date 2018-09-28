На фестиваль «Кино — детям» в Самару приедут именитые кинематографисты

С 15 по 19 октября в Самаре и Самарской области состоится XXIII Международный фестиваль «Кино — детям».

За 5 дней самарские зрители смогут увидеть лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов. Организаторы фестиваля подготовили различные тематические программы, пригласили создателей фильмов, согласовали показы и творческие встречи в кинотеатрах, клубах, школах Самары и Самарской области. Вход на все мероприятия бесплатный.

Торжественная церемония открытия состоится 15 октября в 18.00 в Самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141). В киноконцертной программе «Кино и музыка» будут участвовать известные российские кинематографисты, деятели культуры, лучшие детские творческие коллективы Самары и области, а также актеры театра «СамАрт».

Среди приглашенных гостей: режиссер и актер Александр Галибин (представляет игровой фильм «Золотая рыбка»), заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук (представляет премьерный игровой фильм «Красная шапочка онлайн»), заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев и другие кинематографисты.

На фестивале будет представлено свыше ста фильмов, в конкурсную программу включено более 40 (игровые, документальные, анимационные). Какие картины станут лучшими на фестивале, решают именно дети.

В программе «Кино снимаем сами!» представлено более 50 фильмов, созданных юными авторами из Самары, Москвы, Новосибирска, Челябинска, Санкт-Петербурга, Омска и других городов и областей России.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 19 октября в 15.00 в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105). На церемонии будут вручены призы лучшим фильмам, представленным на фестивале, по мнению детского жюри. А фильмы, снятые детьми будет оценивать жюри, куда войдут профессиональные кинематографисты и педагоги.

Организаторы фестиваля: Самарское областное отделение общероссийской общественной организации Союз кинематографистов РФ и студия «Волга-фильм». При поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий. Организационная поддержка – Министерство образования и науки Самарской области, Администрация города Самары, Союз кинематографистов Российской Федерации, Театр-центр юного зрителя «СамАрт» и Почетное консульство Италии в Самарской области.