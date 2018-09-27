На самой первой поляне Грушинского фестиваля встретились барды-ветераны

Ровно полвека назад, в конце сентября, туристы куйбышевских институтов — политехнического и авиационного — впервые собрались на фестиваль, который посвятили памяти своего погибшего товарища Валерия Грушина. Встретились в урочище Каменная Чаша на Самарской луке.

Все привыкли считать, что нынешний легендарный многотысячный Грушинский фестиваль всегда проводился на поляне близ Мастрюковских озер на левом берегу Волги. На самом же деле начинался он на правом берегу, близ Каменной Чаши. Именно там ветераны-грушинцы каждый год собираются в конце сентября в память о самом первом фестивале. В минувшие выходные в урочище состоялась юбилейная встреча.

Прибыли более 60 человек. Пришли с рюкзаками через перевал Жигулевских гор с пристани поселка Богатырь. Кому уже тяжеловато передвигаться пешим маршрутом — приехали с пристани села Ширяево. Остановились там, где вырос первый палаточный лагерь 50 лет назад. Три дня звучали песни под гитару и, конечно же, вспоминания о ныне далеких годах. Не забыли пересчитать тех, кто был на самом первом фестивале самодеятельной песни памяти Валерия Грушина и теперь участвует в сборе — полувековом юбиляре. Это Борис Кейльман, Полина Мошина, Александр и Раиса Данилушкины, Табрис Шарафиев, Валентина Милютина, Николай Илюхин.

— На поляне в Каменной Чаше студенты нашего политехнического обычно проводили свои турслеты. И на фестиваль решили собраться здесь же, — вспоминает Табрис Шарафиев. — На тот первый песенный сбор прибыли около 500 человек. Шел дождь, но мы были люди непритязательные, легко воспринимали отсутствие комфорта. Выступления решили проводить у каменного грота на узком повороте Ширяевской долины, поскольку там отличная акустика. Исполнители выступают наверху на площадке грота, зрители — внизу, на другом склоне, как в амфитеатре. Рядом поставили палатки. У края грота вечером ребята попробовали жечь костры, чтобы огонь освещал выступающих. Они так и называли себя — «осветители сцены». О том первом слете написали в «Комсомольской правде». И обком комсомола, воодушевленный тем, что главная молодежная газета страны отметила куйбышевскую студенческую инициативу, решил это начинание поддержать.

Сейчас, десятилетия спустя, ветераны Грушинского движения стараются придерживаться тех традиций. Каждый год собираются в конце сентября на своей поляне, хотя она, прежде открытая и солнечная, давно уже заросла деревьями. Так же идут к гроту, где зрители усаживаются внизу, а выступающие поднимаются наверх. Исполняют те же старые добрые песни о дружбе, о людях-романтиках, о преодолении преград на походной тропе и на жизненном пути.

— Почему тот первый сбор перерос в огромный, известный всей стране Грушинский и стал фестивалем-долгожителем? — рассуждает нынешний президент клуба авторской песни имени Валерия Грушина Борис Кейльман. — На этот вопрос хочется ответить словами старой доброй песни: «Жить на земле без друзей невозможно — это я точно тебе говорю». Фестиваль дарит нам встречи с замечательными людьми и песнями. Кроме того, это память о светлом человеке Валере Грушине. Фестиваль пережил немало трудных моментов. Но независимо от того, было финансирование или же почти отсутствовало, мы, команда организаторов и благодарные слушатели, которые приезжают на него много-много лет, не давали ему пропасть.