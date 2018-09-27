В Самаре наступят «Поволжские сезоны»

О теме и особенностях фестиваля моды и театрального костюма, который пройдет в этом году 10 — 14 октября, нам рассказала его арт-директор, организатор шоу-рума V`SEASONS Мария Казак.

Воспитывать хороший вкус

— XVIII фестиваль сохранит структуру в неизменном виде. Отборочные туры, полуфинал, обучающая программа и яркий финальный вечер. То, что будет новым и неожиданным, — сами коллекции дизайнеров. Тема нынешнего фестиваля объявлена Александром Васильевым год назад: «Мода и спорт». Конечно, учитывая футбольную лихорадку, охватившую весь мир, нашу страну и Самару в частности, это логично. Любые фэшн-процессы всегда взаимосвязаны с общественными. Все, что волнует и интересует людей, выражается в одежде и в моде. Полным ходом идет прием заявок для участия в конкурсе, и мы видим, что тема вдохновила и взбудоражила дизайнеров. Уже можно сказать, что работы будут весьма разнообразными, яркими и дерзкими.

Для нас стало неожиданностью, что в этом году много детских коллекций. Начинающим дизайнерам шить таковую выгоднее. Меньше расход ткани, потребитель сразу понятен и четко прослеживается. В то время как определиться с сегментом во взрослой одежде начинающему творцу может быть непросто. Детей тоже нужно одевать красиво и модно, причем лучше в отечественные бренды. Хороший вкус нужно воспитывать с раннего возраста. На финал «Поволжских сезонов» в этот раз можно прийти и с маленькими детьми, ограничение 0+.

Международная составляющая

— В этом году делегация «Поволжских сезонов» дважды участвовала в модных мероприятиях в Китае. Самой яркой стала поездка на международную неделю Silk Road («Шелковый путь») в город Чунцин. У нас было презентационное дефиле «Поволжских сезонов». В его рамках показали четыре коллекции, продемонстрировав таким образом разнообразие творческого потенциала наших авторов. Второе дефиле было от дизайнера Антона Пермякова с брендом AnPer, ученика Вячеслава Зайцева и неоднократного финалиста «Поволжских сезонов». Он смог собрать большую профессиональную коллекцию на 30 выходов и произвел прекрасное впечатление на принимающую сторону и гостей недели моды. Эти два показа прошли очень успешно. Мы подписали договор о сотрудничестве с неделей моды «Шелковый путь» и планируем следующую поездку.

Также ведем переговоры с Российским культурным центром в Будапеште о совместном проекте. Работа в течение года между фестивалями ведется очень активная, чтобы наши дизайнеры имели возможность выезжать и показывать свои работы. А далее — перспективы заказов и продаж.

Международная составляющая очень важна, так как дизайнеру необходимо синхронизироваться с мировыми модными процессами. Смотреть работы других и демонстрировать свои. Если раньше мы ориентировались только на европейский дизайн, то сейчас становится интересным и перспективным направлением Азия, в частности, Китай и Япония.

На родине отца

— Самаре очень повезло, что именно в нашем городе родился отец Александра Васильева — театральный художник, народный художник РСФСР Александр Павлович Васильев.

Известный историк моды и популярный телеведущий каждый год находит в своем плотном графике дни, чтобы приехать к нам, несмотря на свою колоссальную занятость. Столько лет вести передачу на Первом канале, быть в топрейтингах — по 30 миллионов просмотров по планете! За программой следит весь русскоговорящий мир. «Модный приговор» нашел своих поклонников и в Китае.

Приезжая в Самару, Васильев всегда идет с цветами к мемориальной доске в честь своего отца, она размещена на доме №46 на улице Некрасовской.

Связь с нашим городом у него многолетняя. В конце 90-х годов Васильев был дружен с директором художественного музея Анеттой Яковлевной Басс и сделал учреждению более 2000 даров из своей коллекции и из архива отца, неоднократно проводил выставки.

На предложение Ольги Казак и Ольги Андреевой об организации конкурса для молодых дизайнеров Александр откликнулся сразу. В 2001 году прошел первый фестиваль.

Что в программе

— Александр в этом году традиционно проведет мастер-класс для участников фестиваля и в рамках «курса повышения квалификации» для педагогов и профессионалов — в полуфинале, который закрыт для широкой публики. Дизайнер представляет свою коллекцию (это похоже на защиту диплома). У каждого есть возможность пообщаться с мэтром, получить советы, критику, наставления. Помимо того, что ты слушаешь замечания в свой адрес, можешь послушать и про других. Это очень полезно, поскольку идет практический разбор 50 — 60 коллекций.

А для широкой публики 12 октября в Академическом театре оперы и балета пройдет финал фестиваля. В этом году вся программа вечера посвящена моде. В первом отделении — конкурсные работы дизайнеров по четырем номинациям. А во втором — профессиональные бренды с сезонными коллекциями. Это российские дизайнеры, по большей части вышедшие из «Поволжских сезонов». В антракте будет возможность сфотографироваться с моделями, посмотреть выставку модной графики и фотографии, приобрести книги Васильева и взять автограф у самого мэтра.

13 октября пройдут обучающие лекции и мастер-классы.

В прошлом году впервые состоялся конкурс среди зрителей на лучший образ — «Самый/ ая стильный/ая гость/гостья вечера». Он пользовался большим успехом, и мы планируем его повторить. Для участия недостаточно просто прийти нарядным в театр оперы и балета, необходимо зарегистрироваться и сфотографироваться в колонном зале. Победителя Васильев выберет по снимкам. В прошлом году принявших участие было много. Надеюсь, в этот раз их станет еще больше. Желательно, чтобы наряд соответствовал заявленной теме фестиваля. Победителя лично поздравит Александр Васильев во время церемонии награждения.

Вся подробная программа фестиваля и билеты доступны на официальном сайте.