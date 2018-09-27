В Куйбышевском районе продолжат искать источник неприятного запаха

Жители микрорайона Волгарь, а также поселков Сухая Самарка и 116-й километр жалуются на неприятные запахи, которые появляются в ночное время.

Инициативная группа — Анастасия Подъячих, Василий Марченко, Марина Малахова и Лариса Галузинская — добивается, чтобы источник, «обогащающий» атмосферу, был обнаружен. Жители собрали более 700 подписей под петицией и направили жалобы в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, в администрацию Куйбышевского района и природоохранную прокуратуру.

Специалисты сделали дополнительные замеры воздуха на восьми точках на территории, прилегающей к жилому комплексу «Волгарь». В одном случае было отмечено превышение предельной концентрации сероводорода. На остальных семи точках превышение не выявлено.

Территория за рекой Самарой до недавнего времени считалась производственной зоной. Здесь расположены очистные сооружения, предприятия хранения и переработки нефти. Замеры воздуха мобильные лаборатории проводили утром, в рабочее время. А по словам жителей, запах распространяется ночью. Активистов результаты исследований не удовлетворили. У них имеется официальный ответ из Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из которого следует, что с 1 июля 2017 года по 1 апреля 2018 года выявлено 24 случая превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Эти нарушения зафиксировал пост №8 в Куйбышевском районе.

Интересно, что в дни проведения Чемпионата мира по футболу запаха не было. Возобновление «газовых атак» совпало с окончанием мундиаля, что, по мнению жителей, доказывает, что местные заводы могут работать, не производя зловонные выбросы. После ЧМ-2018 все вернулось на круги своя.

25 сентября «Самарские коммунальные системы» организовали экскурсию на предприятие для жителей «Волгаря» и журналистов. Гостям продемонстрировали рабочий цикл канализационных сооружений, благодаря которым стоки миллионного города очищают и возвращают в Волгу, и показали, что вредные выбросы отсутствуют. Также, по словам специалистов, санитарно-защитной зоны в полкилометра достаточно для нейтрализации запаха сточных вод.

Представитель инициативной группы жителей Марина Малахова отметила, что запах, который ощущается на территории очистных, и запах в самом микрорайоне не идентичны. Жители намерены продолжить поиски причины и для этого заказать независимую экспертизу воздуха. Региональное управление Росприроднадзора запланировало следующую выездную проверку на месте на октябрь. К выяснению ситуации подключились и городские власти. Сами же активисты считают, что мобильные лаборатории должны дежурить круглосуточно, а также нужен дополнительный стационарный пост в северной части Куйбышевского района. Это поможет наконец найти источник выбросов.

Андрей Христов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии: Потенциальными источниками выбросов на территории Куйбышевского района, прилегающей к жилому комплексу Волгарь, могут быть городские очистные канализационные сооружения или промышленные предприятия хранения и переработки нефти. Это объекты федерального надзора. В соответствии с действующим законодательством функции надзора осуществляет управление Росприроднадзора по Самарской области. В это ведомство администрация города и профильный департамент направили обращения с просьбой провести проверочные мероприятия.

Мария Алмазова, начальник отдела по связям с общественностью «РКС-Самара»: Городские очистные канализационные сооружения работают в штатном режиме, в соответствии с согласованной проектной документацией и установленными технологическими параметрами. Несанкционированное воздействие на атмосферный воздух не выявлено ни в результате производственного контроля, ни в результате проверок, которые провели контролирующие организации. Некоторый запах стоков внутри предприятия есть. Но он никак не может усиливаться ночью и прерваться на время Чемпионата, ведь канализация продолжала работать.