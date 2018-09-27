Технологии

Будет ли опасное производство в поселке Мехзавод?

27.09.2018
Автор текста: Алиса Васильева 1 1 203

Появились слухи о том, что в Красноглинском районе Самары планируют строительство некоего таинственного производства IV-V степени вредности вблизи жилых зданий и четырех детских учреждений.

На самом деле

Руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко:

— По проекту планировки территории на обсуждаемом земельном участке предполагается строительство одноэтажного производственного корпуса, двух складских одноэтажных зданий и административно-бытового корпуса высотностью два этажа. Также на территории запланированы проезды и стоянки для хранение в дневное время автомобилей работников предприятия и его клиентов.

Сейчас документация по планировке территории проходит публичные слушания. С проектом можно ознакомиться до 6 октября 2018 года в администрации Красноглинского района по адресу: улица Сергея Лазо, 11. Сделать это можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

До 23 октября 2018 года участники публичных слушаний могут вносить свои предложения и замечания к проекту в письменной или устной форме. 23 октября в 16.00 в Доме культуры «Чайка» (улица Сергея Лазо, 21) состоится собрание участников публичных слушаний.

Метки
Показать ещё

По теме

28.09.2018
Автор текста: Алиса Васильева 221

Молодые ученые представят свои разработки в ночном клубе

28.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 298

«Алиса» из Яндекса. Про зависть к людям и о том, сколько денег нужно для счастья

26.09.2018
Автор текста: Анна Турова 186

Самарские «Прибывалка — 63» и «Вместе» прошли в финал Всероссийского конкурса IT-проектов

24.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 216

Жителям предлагают высказать в соцсетях мнение о ремонте дорог

1 комментарий

  1. Производственного корпуса для производства чего?

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение