Будет ли опасное производство в поселке Мехзавод?

Появились слухи о том, что в Красноглинском районе Самары планируют строительство некоего таинственного производства IV-V степени вредности вблизи жилых зданий и четырех детских учреждений.

На самом деле

Руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко:

— По проекту планировки территории на обсуждаемом земельном участке предполагается строительство одноэтажного производственного корпуса, двух складских одноэтажных зданий и административно-бытового корпуса высотностью два этажа. Также на территории запланированы проезды и стоянки для хранение в дневное время автомобилей работников предприятия и его клиентов.

Сейчас документация по планировке территории проходит публичные слушания. С проектом можно ознакомиться до 6 октября 2018 года в администрации Красноглинского района по адресу: улица Сергея Лазо, 11. Сделать это можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

До 23 октября 2018 года участники публичных слушаний могут вносить свои предложения и замечания к проекту в письменной или устной форме. 23 октября в 16.00 в Доме культуры «Чайка» (улица Сергея Лазо, 21) состоится собрание участников публичных слушаний.