Путеводитель. Из Самары на Казбек через три страны

Завершается сезон массовых отпусков, который в первую очередь отмечен пляжным ажиотажем на теплых цивилизованных берегах. Но есть среди самарцев те, кто отправляется в путешествие по непростым, малопроторенным дорогам. Они их разведали, навели справки, сами разработали маршруты и поехали-пошли-поплыли. Sgpress.ru рассказывает о таких «странных» странниках в рамках проекта «Открытый мир».

Идея раз, идея два…

К склонам вершины-пятитысячника Казбека подавляющее большинство восходителей едет классическим путем: либо самолетом до Тбилиси, оттуда автобусом до села Казбеги (ныне Степанцминда), либо автобусом из Владикавказа через российско-грузинскую границу до того же села Казбеги. Оттуда, с высоты 1700 метров над уровнем моря, и начинается путь наверх. Наша самарская команда из 13 человек минувшим летом, в августе, решила проложить гораздо более витиеватый, но зато необычайно интересный маршрут к подножию Казбека. Это был путь череp три государства.

— Сначала мы планировали посмотреть Грузию, а оттуда, на выходе из страны, уже подниматься на Казбек — на ту высоту, кому какая будет по силам, — рассказывает руководитель группы Людмила Пак. — Но возникла мысль: если уж мы прибудем в Закавказье, почему бы заодно не посмотреть и Армению, ведь специально туда мы вряд ли в ближайшее время поедем. Через сайт вышли на индивидуального гида по Армении Ладу Багдасарян, созвонились с ней, вместе составили интересный нам маршрут и добавили в план путешествия эту бывшую советскую республику. Потом возникла еще идея: а не начать ли наше путешествие из Азербайджана? И здесь мы пошли нестандартным путем. Прямых поездов из Самары до Баку сейчас нет, отменили. Но мы не без удивления узнали, что с нашего Центрального автовокзала раз в неделю оправляется автобус Самара — Баку. Поговорили с водителями, посмотрели машину. И решили: едем автобусом, чтобы заодно по дороге посмотреть и бескрайние степи Калмыкии, и Дагестан. В итоге получилось, что на подходе к Казбеку мы сделали большое Закавказское кольцо.

Красоты природные и рукотворные

В Азербайджане успели посмотреть его столицу Баку — город торжественный, монументальный — и самые знаменитые окрестности. В первую очередь грязевые вулканы, которых в Азербайджане, судя по путеводителям, сотни. Стоит этакий маленький конусообразный вулканчик ростом с вас и булькает теплой лечебной грязью, поднимая ее из недр Земли.

На голых, выжженных горах южнее Баку внимание путешественника привлекают склоны, покрытые огромными черно-рыжими валунами. К этой суровой красоте в доисторическое время оказались неравнодушны и далекие предки. Сегодня это место — Гобустан — стало музеем петроглифов под открытым небом. Множество наскальных изображений обнаружили случайно совсем недавно, в 30-х годах XX века. Сегодня «открыто» уже более шести тысяч изображений, сделанных и до нашей эры, и в нашу эпоху, вплоть до Средних веков. Так что творческие натуры самовыражались во все времена.

В окрестностях Баку любопытно посмотреть храм вечного огня Атешгях, на месте которого в давние времена было святилище зороастрийцев — огнепоклонников. И Янардаг — склон горы, горящий на протяжении столетий, поскольку здесь из верхних слоев почвы вырывается природный газ.

Арарат как на ладони

Наши земляки проехали через Азербайджан, пересекли границу с Грузией. Там их встретила гид Лада Багдасарян. Еще одно пересечение границы, и началось путешествие по Армении. На маршруте — знаменитый с советских времен горный городок-курорт Дилижан. Огромное озеро Севан на высоте 1900 метров над уровнем моря. Очень необычный, с «лунным» ландшафтом, с разноцветными обрывами и осыпями, Селимский перевал. Монастырь Нораванк XIII века в каньоне красных скал. Самый почитаемый в стране Татевский монастырь на краю глубокого ущелья. «Чертов мост» — невероятной красоты подземелье, прорезанное под скалами горной рекой Воротан и минеральными источниками, которые, стекая со скальных стен, образовали причудливые разноцветные сталактиты и сталагмиты. Туда готов спуститься далеко не каждый. Наши спустились в это термальное царство и прошли весь подземный маршрут.

В Армении волжане заглянули в пещерный город Хндзореск, где люди жили с древних времен вплоть до… 1980-х годов. Побывали в древнем монастыре Хор Вирап на самой границе с Турцией, откуда как на ладони видна священная гора Арарат. А местом базирования группы из Самары стал небольшой, окруженный горными хребтами городок Ехегнадзор. Жили в армянской семье на частном подворье. Вечерами учились готовить национальные блюда. Так что вживались в местный колорит по полной программе.

Путь наверх, к облакам

Вновь переход границы Армения — Грузия. Из Тбилиси наша группа взяла путь на горное селение Казбеги по серпантину Военно-Грузинской дороги.

Летом в Казбеги горновосходителей в несколько раз больше, чем самих жителей. Все потому, что отсюда начинается самый красивый и логичный маршрут на вершину Казбека. Маршрут на купол пятитысячника с севера, со стороны Северной Осетии, гораздо сложнее и менее раскручен, нахожен.

Из нашей самарской команды наверх пошли пятеро. Другие остались в нижнем лагере на высоте 2200 метров. Принимали у своего костра многочисленные компании иностранных туристов, приехавших отметиться на склонах знаменитой горы.

Погода оказалась как на заказ, что в высокогорье редкость. Казбек, обычно затянутый облаками, милостиво показывал всю свою каменно-снежную красоту на фоне синего неба. Затягивался лишь днем, до обеда, и по вечерам открывался. Ветер и дождь, бушевавшие за два дня до этого, стихли. Так что наверх шли в комфортных условиях, при солнце, ну а по ночам в палатке спасали спальники, пуховки и шерстяные шапки.

На штурм вершины группа не замахивалась, поскольку верно оценивала свою снежно-ледовую подготовку. Поднимались до тех пор, пока можно было идти без «кошек» (шипов, надеваемых на ботинки для движения по ледовым склонам) и страховочных связок. Прошли осторожно первый ледник, поднялись к палаточному городку альпинистов возле бывшей метеостанции на высоте 3700 метров, откуда самые подготовленные отправляются на штурм вершины (менее подготовленные делают промежуточную ночевку на снегу). Казбек был к волжанам добр, показался во всей красе, лишь ненадолго окутав густым туманом на ледниковом спуске.

Сэкономленный резервный день посвятили 10-километровому походу в соседние ущелья к древним родовым башням селения Паншети, двухкаскадному водопаду Тоти и открытому бассейну с минеральной водой, о котором знает только местное население. Но самарцы в горах уже были как свои. Не зря же они добирались сюда с массой приключений, проехав через три страны.