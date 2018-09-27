Московские эксперты о Самаре: «У города хороший потенциал волжского курорта»

Проходит форум «Самара Гостеприимная. Возможности наследия ЧМ». На нем встретились предприниматели и руководители туркомпаний, представители гостиничного бизнеса, федеральные и региональные эксперты.



В программе — выступления экспертов, краткий курс обучения для менеджеров и экскурсоводов, а также стратегические сессии по направлениям въездного и внутреннего туризма. Их темы — «Возможности делового туризма Самары», «Гастрономический туризм», «Развитие познавательного туризма», «Развитие оздоровительного и лечебного туризма», «Паломнический туризм».

Руководитель городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов подчеркнул, что прошедшие в Самаре игры Чемпионата мира дали городу шанс стать открытым всему миру.

— Большинство гостей приезжали конкретно на футбол, но этим дали толчок всей нашей туротрасли. Что же дальше? Чем нам теперь привлечь массового туриста? Об этом мы и говорим на форуме. Проблема в том, что у нас пока не сформирован привлекательный, хорошо упакованный туристический продукт. Нет

четко выстроенной маркетинговой политики. Надо решать эти вопросы и не упускать удобный момент, ведь в городе произошли качественные изменения: появились новые дороги, обновленные фасады исторических зданий, подготовленные кадры отрасли гостеприимства. Этот багаж необходимо использовать.

Руководитель департамента торговли и ценовой политики минэкономразвития региона Алексей Софронов отметил, что во время Чемпионата отрасли гостеприимства и общественного питания, турбизнес и власть работали как слаженная команда. Потому все получилось. Так что развиваться дальше надо именно в этом ключе, используя накопленный опыт государственно-частного партнерства.

При обсуждении тем, выработки алгоритмов действий важно услышать мнения тех, кто непосредственно общается с прибывающими в Самару гостями. Экскурсовод Эмма Хазанова считает, что мэрия идет в правильном направлении, уделяя особое внимание благоустройству мест массового отдыха. Гости ведь посещают именно эти объекты — парки, скверы, набережные, пешеходные зоны. И во многом по ним составляют мнение о городе.

— Сарафанное радио передает информацию о Самаре по другим регионам страны и по миру, — отмечает экскурсовод. — И нам уже звонят, желая заказать экскурсии по «новой Самаре» — той, которой она стала к

Чемпионату.

На форуме работают несколько известных экспертов из Москвы. Они едины во мнении: у нашего города хороший потенциал волжского курорта, интересный исторический центр, есть база для развития гастрономического туризма. Эксперты подсказывают, какими путями надо двигаться дальше и на какие меры федеральной поддержки можно рассчитывать.

Один из возможных вариантов привлечения гостей — событийный туризм. Яркие, раскрученные мероприятия — это повод, чтобы «заманить» людей, а дальше им надо предлагать расширенную программу: экскурсии, музеи, речные прогулки, гастрономические радости и так далее. И все это будет

пользоваться спросом. ЧМ-2018 тому подтверждение.

Какие это могут быть события? Как уже прижившиеся, так и созданные с нуля. Например, власти нашего региона недавно предложили популяризировать фестиваль «Битва Тимура и Тохтамыша». Тут важно пользоваться не одними домашними заготовками, но и перенимать успешный опыт других городов.

Скажем, в Москве, которая даже только историческим бэкграундом привлекает огромное количество туристов, постоянно устраивают «событийку». Свежий пример — международный фестиваль «Круг света», который проходил с 21 по 25 сентября.

Команды светодизайнеров и специалистов в области аудиовизуального искусства со всего мира устраивают в прямом смысле слова яркие шоу, используя как полотна здания.

Sgpress.ru приняли участие в организованном департаментом спорта и туризма Москвы туре, частью которого стало посещение открытия «Круга света». Шоу «Карнавал света» на Гребном канале было объединено темой стихий. Лазеры, струи воды и огня, пиротехнику совместили с видеорядом, который проецировали на специально сооруженную конструкцию сложной геометрической формы. И все это — под песни известных исполнителей.

«Карнавал света» на Гребном канале уже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он отмечен за самое большое число одновременно зажженных горелок — 162 штуки, а также за самую большую проекцию на водную поверхность — почти 4000 квадратных метров.