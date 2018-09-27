Рушащиеся балконы дома на Самарской восстановят

К главе города Елене Лапушкиной обратились жители с улицы Самарской, 148. Они рассказали, что балконы их дома разрушаются. Куски кирпичей и другие элементы конструкций падают на тротуар.

Елена Лапушкина и глава администрации Ленин ского района Елена Бондаренко побывали на объекте и вместе с жильцами, представителями профильных департаментов и управляющей компании оценили состояние балконов.

Пятиэтажный кирпичный дом находится на пересечении Самарской и Вилоновской. Его построили в 1939 году. В нем жили известные деятели авиационной промышленности Владимир Ильюшин, Владимир Коккинаки, Александр Микулин, Александр Яковлев.

Председатель совета дома Сергей Тулин рассказал, что в 2013 году после обращений жителей фасад здания со стороны двора привели в порядок. В 2014 году собственники приняли на общем собрании решение, что надо ремонтировать и ту часть, которая выходит на улицу. Капитальный ремонт, в том числе балконов, выполнило ООО «РегионСпецМонтаж-Н».

Заказчиком выступило ООО ПКФ «Застройщик». Однако, как отметил Тулин, подрядчик нарушил технологию производства работ. В первую же зиму штукатурный слой опорных балок балконов начал отходить, а плиты стали разрушаться. Такая ситуация сохраняется до сих пор. При этом подобного не произошло с фасадом, который смотрит во двор.

— Департамент городского хозяйства и экологии обращался в Арбитражный суд Самарской области, чтобы обязать компании отремонтировать фасад по гарантии, — пояснила Бондаренко. — Но обе организации обанкротились и не существуют как юридические лица.

На встрече предложили два варианта: провести работы за счет областного Фонда капитального ремонта или на средства текущего ремонта, которые накапливаются на счете дома.

— Сейчас, чтобы исправить ситуацию, собственникам нужно находить компромисс и как можно быстрее определяться с решением, — отметила мэр.

Жители приняли решение провести ремонт на средства текущего ремонта. В ближайшее время они проведут общее собрание собственников. Сначала, скорее всего, непосредственно под балконами установят защитные сетки, которые будут «собирать» отваливающиеся элементы и не дадут им упасть на тротуар.

Еще жильцы на общем собрании обсудят вопрос поэтапного восстановления балконов за счет средств текущего ремонта. Эти работы выполнит управляющая компания, или она может привлечь подрядчика.