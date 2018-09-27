ЖКХ

Рушащиеся балконы дома на Самарской восстановят

Жильцы решили сделать это на средства текущего ремонта

27.09.2018
Автор текста: Ева Нестерова 0 205

К главе города Елене Лапушкиной обратились жители с улицы Самарской, 148. Они рассказали, что балконы их дома разрушаются. Куски кирпичей и другие элементы конструкций падают на тротуар.

Елена Лапушкина и глава администрации Ленин ского района Елена Бондаренко побывали на объекте и  вместе с жильцами, представителями профильных департаментов и управляющей компании оценили состояние балконов.

Пятиэтажный кирпичный дом находится на пересечении Самарской и Вилоновской. Его построили в 1939 году. В нем жили известные деятели авиационной промышленности Владимир Ильюшин, Владимир Коккинаки, Александр Микулин, Александр Яковлев.

Председатель совета дома Сергей Тулин рассказал, что в 2013 году после обращений жителей фасад здания со стороны двора привели в порядок. В 2014 году собственники приняли на общем собрании решение, что надо ремонтировать и ту часть, которая выходит на улицу. Капитальный ремонт, в том числе балконов, выполнило ООО «РегионСпецМонтаж-Н».

Заказчиком выступило ООО ПКФ «Застройщик». Однако, как отметил Тулин, подрядчик нарушил технологию производства работ. В первую же зиму штукатурный слой опорных балок балконов начал отходить, а плиты стали разрушаться. Такая ситуация сохраняется до сих пор. При этом подобного не произошло с фасадом, который смотрит во двор.

— Департамент городского хозяйства и экологии обращался в Арбитражный суд Самарской области, чтобы обязать компании отремонтировать фасад по гарантии, — пояснила Бондаренко. — Но обе организации обанкротились и не существуют как юридические лица.

На встрече предложили два варианта: провести работы за счет областного Фонда капитального ремонта или на средства текущего ремонта, которые накапливаются на счете дома.

— Сейчас, чтобы исправить ситуацию, собственникам нужно находить компромисс и как можно быстрее определяться с решением, — отметила мэр.

Жители приняли решение провести ремонт на средства текущего ремонта. В ближайшее время они проведут общее собрание собственников. Сначала, скорее всего, непосредственно под балконами установят защитные сетки, которые будут «собирать» отваливающиеся элементы и не дадут им упасть на тротуар.

Еще жильцы на общем собрании обсудят вопрос поэтапного восстановления балконов за счет средств текущего ремонта. Эти работы выполнит управляющая компания, или она может привлечь подрядчика.

Метки
Показать ещё

По теме

28.09.2018
Автор текста: Анна Турова 259

1 октября в Самаре стартует отопительный сезон

27.09.2018
Автор текста: Ева Скатина 242

В Куйбышевском районе продолжат искать источник неприятного запаха

26.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 323

Отопительный сезон в Самаре может начаться 1 октября

26.09.2018
Автор текста: Анна Турова 216

Холодную воду в дома на Авроре и Волгина планируют вернуть к вечеру

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение