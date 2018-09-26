Отопительный сезон в Самаре может начаться 1 октября

В администрации города предварительно приняли решение о начале отопительного сезона.

Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко. По его словам, тепло в дома самарцев может начать поступать уже с 1 октября.

Напомним, что по нормам, дату начала отопительного сезона устанавливают, когда температура воздуха на улице держится на уровне 8 градусов и ниже в течение 5 дней. Но специалисты сферы ЖКХ заявили, что не дадут самарцам замерзнуть и включат батареи раньше нормативов, если понадобится.