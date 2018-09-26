Технологии
Самарские «Прибывалка — 63» и «Вместе» прошли в финал Всероссийского конкурса IT-проектов
Форум «ПРОФ-IT» проводится в шестой раз. В нем участвуют оригинальные IT-проекты, которые уже успешно применяются на практике.
От Самарской области в номинации «Транспорт» лучшим стало приложение «Прибывалка-63». С помощью него пользователи могут узнавать о точном времени прибытия транспорта, параллельно читая актуальные городские новости.
В номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами — работа с обращениями» одним из финалистов стал портал «Вместе». Это электронно-коммуникационная платформа по взаимодействию граждан и органов власти. Здесь можно принимать участие в значимых общественных голосованиях.
Победителей конкурса определят 9 и 10 октября в Светлогорске Калининградской области.