Пресс-центр

Прямая линия с главой администрации Железнодорожного района Самары

26.09.2018
Автор текста: Оксана Анищенко 0 178

Прямая линия с Вадимом Тюниным состоится 27 сентября.

В ближайший четверг в «Самарской газете» пройдет прямая линия, во время которой глава администрации Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин ответит на вопросы читателей. Он также расскажет о ремонте дорог и благоустройстве дворовых территорий в районе.

Вопросы принимаются по телефону 979-75-83 27 сентября с 13.00 до 14.00. В письменном виде их можно заранее направить на электронную почту press-center@sgpress.ru.

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