Подрядчик по гарантии отремонтирует участки на Южном мосту в Самаре

Рабочие завершают работы на подходах к мостовому переходу на площади 400 квадратных метров.

С 1 октября подрядчик приступит к гарантийному ремонту деформационных швов.

Напомним, Южный мост капитально отремонтировали в прошлом году в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая площадь ремонта составила 12,9 тысячи квадратных метров.

Все недочеты подрядчик устраняет за свой счет. Большую часть работ проводят ночью. Контролируют их специалисты департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары и кураторы МБУ «Дорожное хозяйство», говорится в сообщении мэрии Самары.