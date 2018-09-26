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Подрядчик по гарантии отремонтирует участки на Южном мосту в Самаре

26.09.2018
Автор текста: Анна Турова Автор фото: samadm.ru 0 330

Рабочие завершают работы на подходах к мостовому переходу на площади 400 квадратных метров.

С 1 октября подрядчик приступит к гарантийному ремонту деформационных швов.

Напомним, Южный мост капитально отремонтировали в прошлом году в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая площадь ремонта составила 12,9 тысячи квадратных метров.

Все недочеты подрядчик устраняет за свой счет. Большую часть работ проводят ночью. Контролируют их специалисты департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары и кураторы МБУ «Дорожное хозяйство», говорится в сообщении мэрии Самары.

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