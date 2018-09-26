Пресс-конференция «Первая цифровая перепись населения»

27 сентября, в четверг, в 10.30 в пресс-центре «Самарской газеты» состоится пресс-конференция на тему

«Первая цифровая перепись населения».

1 октября 2018 года в России начнется пробная перепись населения. Впервые в истории нашей страны она пройдет через интернет. Как самарцам принять в ней участие? Какие вопросы включены в переписной лист на портале Госуслуг? Насколько сложно его заполнить? Как будут мотивировать горожан принять участие в переписи? Как пробная перепись повлияет на подготовку к всероссийской акции в 2020 году? Означает ли проведение цифровой переписи, что традиционные поквартирные обходы уходят в прошлое? Каковы общие итоги прошлой переписи населения в Самарской области? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.

Спикер:

— Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области — Дмитрий БАЖУТКИН.

Аккредитация:

Оксана Анищенко,

руководитель пресс-центра «Самарской газеты»

+7 927-70-70-033

e-mail: press-center@sgpress.ru

Пресс-центр «Самарской газеты» расположен по адресу: ул. Высоцкого, 8, 5 этаж.