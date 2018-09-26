ЖКХ

Фонтан, «затопивший» двор на Полевой, реконструируют в следующем году

Сейчас его законсервировали на зиму

26.09.2018
Автор текста: Анна Турова 0 496
twitter.com/sks_rks

Ранее в соцсетях появились видео и комментарии, что фонтан «Древо жизни» потек и затопил двор дома № 54 на улице Полевой.

Специалисты СКС пояснили, что это была не утечка. Струю воды сносило ветром, из-за чего она лилась мимо фонтана. Чтобы ситуация не повторялась, в следующем году в конструкцию арт-объекта внесут изменения. Сейчас фонтан законсервировали на зиму.

Фонтан «Древо жизни» установили 27 июля прошлого года на пересечении улиц Полевой и Галактионовской в честь 130-летия запуска самарского водопровода.

 

 

 

Метки
Показать ещё

По теме

28.09.2018
Автор текста: Анна Турова 259

1 октября в Самаре стартует отопительный сезон

27.09.2018
Автор текста: Ева Скатина 242

В Куйбышевском районе продолжат искать источник неприятного запаха

27.09.2018
Автор текста: Ева Нестерова 205

Рушащиеся балконы дома на Самарской восстановят

26.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 324

Отопительный сезон в Самаре может начаться 1 октября

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение