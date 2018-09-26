Фонтан, «затопивший» двор на Полевой, реконструируют в следующем году

Ранее в соцсетях появились видео и комментарии, что фонтан «Древо жизни» потек и затопил двор дома № 54 на улице Полевой.

Специалисты СКС пояснили, что это была не утечка. Струю воды сносило ветром, из-за чего она лилась мимо фонтана. Чтобы ситуация не повторялась, в следующем году в конструкцию арт-объекта внесут изменения. Сейчас фонтан законсервировали на зиму.