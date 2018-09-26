Публичные слушания по бюджету Самары проведут до 11 октября

С четверга, 27 сентября, жители города могут внести свои предложения и замечания по формированию главного финансового документа.

Публичные слушания касаются бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Проводит опрос департамент финансов и экономического развития. Каждый житель Самары может сам доставить свои предложения и замечания по проекту бюджета по адресу: Самара, улица Братьев Коростелевых, 144. Или же можно отправить письмо на электронную почту depfin@dfsamara.ru.

Предложения и замечания по бюджету будут принимать до 5 октября включительно, говорится в постановлении администрации Самары.

Итоги слушаний подведут 11 октября.