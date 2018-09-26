Экономика

Публичные слушания по бюджету Самары проведут до 11 октября

Прием предложений и замечаний начнется с 27 сентября

26.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 0 183

С четверга, 27 сентября, жители города могут внести свои предложения и замечания по формированию главного финансового документа. 

Публичные слушания касаются бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Проводит опрос департамент финансов и экономического развития. Каждый житель Самары может сам доставить свои предложения и замечания по проекту бюджета по адресу: Самара, улица Братьев Коростелевых, 144. Или же можно отправить письмо на электронную почту depfin@dfsamara.ru.

Предложения и замечания по бюджету будут принимать до 5 октября включительно, говорится в постановлении администрации Самары.

Итоги слушаний подведут 11 октября.

 

 

 

Метки
Показать ещё

По теме

27.09.2018
Автор текста: Андрей Федоров, Марина Гринева 241

Московские эксперты о Самаре: «У города хороший потенциал волжского курорта»

24.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова Автор фото: Владимир Пермяков 369

В Самарской области приняли закон о соцподдержке пожилых

25.08.2018
Автор текста: Игорь Озеров 365

Впервые за пять лет Самарская область увеличила объемы промпроизводства

23.08.2018
Автор текста: Игорь Озеров 318

В Самарской области создадут единую цифровую платформу помощи сельхозпроизводителям

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение