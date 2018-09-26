Транспорт

Автомобильные знаки «Инвалид» останутся желтыми, но сменят формат на А4

26.09.2018
Автор текста: Анна Турова 0 251

Приказ минтруда России о порядке выдачи автомобильного опознавательного знака «Инвалид» вступил в силу 4 сентября этого года. Об этом ранее писал sgpress.ru. 

Новый знак «Инвалид» представляет из себя лист бумаги желтого цвета формата А4. В Главном бюро медико-социальной экспертизы Самарской области пояснили, что знак выдается инвалидам I, II и III групп, а также тем, кто перевозит детей-инвалидов. Его можно оформить в бюро по месту жительства, месту пребывания либо по месту фактического проживания.

Для получения знака необходимы:

  • заявление инвалида либо законного представителя инвалида (ребенка-инвалида)
  • паспорт
  • справка об инвалидности

Документы можно подать лично в бюро или отправить их по почте.

На знаке будут указаны:

  • идентификационный реквизит
  • дата окончания срока действия (дата окончания срока инвалидности; в случае установления инвалидности без указания срока переосвидетельствования делается запись «действует бессрочно»)
  • фамилия, имя, отчество инвалида (ребенка-инвалида)
  • дата рождения
  • серия и номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности
  • группа инвалидности или запись «категория «ребенок-инвалид»»
  • срок, на который установлена инвалидность
  • дата выдачи знака.

Учет выдаваемых знаков будут вести в бюро в специальном журнале. Сведения о выдаче знака также разместят в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».

Более подробную информацию о порядке выдачи нового автомобильного знака «Инвалид» можно получить на «горячей линии» по обращению граждан Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области по телефону 8-(846)-331-58-63.

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