Транспорт
Автомобильные знаки «Инвалид» останутся желтыми, но сменят формат на А4
Приказ минтруда России о порядке выдачи автомобильного опознавательного знака «Инвалид» вступил в силу 4 сентября этого года. Об этом ранее писал sgpress.ru.
Новый знак «Инвалид» представляет из себя лист бумаги желтого цвета формата А4. В Главном бюро медико-социальной экспертизы Самарской области пояснили, что знак выдается инвалидам I, II и III групп, а также тем, кто перевозит детей-инвалидов. Его можно оформить в бюро по месту жительства, месту пребывания либо по месту фактического проживания.
Для получения знака необходимы:
- заявление инвалида либо законного представителя инвалида (ребенка-инвалида)
- паспорт
- справка об инвалидности
Документы можно подать лично в бюро или отправить их по почте.
На знаке будут указаны:
- идентификационный реквизит
- дата окончания срока действия (дата окончания срока инвалидности; в случае установления инвалидности без указания срока переосвидетельствования делается запись «действует бессрочно»)
- фамилия, имя, отчество инвалида (ребенка-инвалида)
- дата рождения
- серия и номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности
- группа инвалидности или запись «категория «ребенок-инвалид»»
- срок, на который установлена инвалидность
- дата выдачи знака.
Учет выдаваемых знаков будут вести в бюро в специальном журнале. Сведения о выдаче знака также разместят в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».
Более подробную информацию о порядке выдачи нового автомобильного знака «Инвалид» можно получить на «горячей линии» по обращению граждан Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области по телефону 8-(846)-331-58-63.