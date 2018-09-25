В самарском Белом доме стало меньше вице-губернаторов

Губернатор Дмитрий Азаров утвердил новую структуру регионального правительства.

По постановлению главы региона образован департамент ценового и тарифного регулирования. Ему передали полномочия двух министерств — экономического развития, инвестиций и торговли и энергетики и ЖКХ — в сфере государственного регулирования цен и тарифов.

Также управление по контролю в сфере закупок переименовали в Государственную инспекцию финансового контроля. Ей передали полномочия министерства управления финансами в сфере внутреннего государственного финансового контроля.

Помимо этого, департаменты туризма и по делам молодежи присоединили к министерствам культуры и образования соответственно.

Изменилась и структура кабинета министров.

— Количество вице-губернаторов сократилось с шести до четырех, заместителей председателя правительства с десяти до четырех, — написал в своем «Твиттере» Дмитрий Азаров.

Согласно постановлению главы региона, первый вице-губернатор будет занимать пост председателя правительства области. У него будет один первый заместитель, два заместителя председателя правительства. Еще одним заместителем председателя правительства будет руководитель департамента информационных технологий и связи.

Кто и какие посты займет в обновленном кабинете министров Самарской области, станет известно после того, как Дмитрий Азаров подпишет соответствующие распоряжения. Сейчас большая часть министров являются временно исполняющими обязанности.

Уже известно, что министром сельского хозяйства станет, скорее всего, глава Кинельского района Николай Абашин. Дмитрий Азаров предложил занять ему этот пост во вторник, 25 сентября.

Ранее был отстранен от должности врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев.