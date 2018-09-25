Политика

Новым министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области станет глава Кинельского района

25.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова Автор фото: Владимир Пермяков 0 578

Во вторник, 25 сентября, губернатор Дмитрий Азаров на рабочей встрече предложил главе Кинельского района Николаю Абашину занять должность министра сельского хозяйства и продовольствия региона.

Во время визита в район в июле этого года глава региона отметил рост развития сельского хозяйства и привлечения инвестиций.

— Я уверен, что ваш опыт может быть применен и тиражирован на территории всей Самарской области, — добавил Дмитрий Азаров.

Губернатор обозначил главные задачи: поддержка и развитие животноводства, увеличение обеспечения продовольствием жителей региона, развитие растениеводства.

Николай Абашин поблагодарил за оказанное доверие и сказал, что готов занять пост министра. Это произойдет после того, как губернатор подпишет распоряжение о его назначении.

Нового главу Кинельского района выберут по итогам конкурса, который состоится 26 сентября.

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