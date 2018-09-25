На открытии «Треугольника» покажут фильм-лауреат «Кинотавра»

3 октября в 19:00 в кинотеатре «Художественный» состоится открытие 9-го сезона клуба любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник».

В программе — предпремьерный показ фильма Александра Горчилина «Кислота» (Россия, 2018, драма, 18+) и творческая встреча со сценаристом фильма — драматургом и журналистом Валерием Печейкиным. Картина получила премию в номинации «Лучший дебют» Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» 2018 года.

По словам организаторов показа, «Кислота» — «поколенческая» драма. Это история про нескольких двадцатилетних ребят, которых, подобно кислоте, разъедает внутренняя пустота. Главного героя играет Филипп Авдеев, известный по фильмам «Лето», «Класс коррекции», «Ералаш», «Азирис нуна». В ролях второго плана — актеры Дмитрий Куличков, Александра Ребенок, Алексей Агранович, Роза Хаируллина. Все они играют «поколение родителей» — яркие личности со своими характерами. Роза Хайруллина с 1997 по 2009 год была ведущей актрисой в самарском театре «СамАрт», после чего ее пригласили в знаменитую «Табакерку» Олега Табакова.

Сценарист фильма и гость «Треугольника» драматург Валерий Печейкин является драматургом «Гоголь-центра», известен своими пьесами: «Моя Москва», «NET», «Россия вперед».