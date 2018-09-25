ЖКХ

Новость о заражении питьевой воды в Самаре опровергли

Все соответствует нормам СанПин

25.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 0 217

Накануне в интернете появилась новость, что питьевая вода в Самаре якобы заражена после аварии на очистных сооружениях. Жители начали обращаться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара».

По сообщению администрации города со ссылкой на РКС, информация ложная. Никаких перебоев в работе насосно-фильтровальных станций, которые занимаются подготовкой и подачей холодной питьевой воды, не было. Все оборудование работает в штатном режиме. Вода соответствует нормам СанПиН.

Метки
Показать ещё

По теме

28.09.2018
Автор текста: Анна Турова 259

1 октября в Самаре стартует отопительный сезон

27.09.2018
Автор текста: Ева Скатина 242

В Куйбышевском районе продолжат искать источник неприятного запаха

27.09.2018
Автор текста: Ева Нестерова 205

Рушащиеся балконы дома на Самарской восстановят

26.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 324

Отопительный сезон в Самаре может начаться 1 октября

Добавить комментарий

Комментарий появится после модерации.

© 2011-2018 SGPRESS. Все права защищены.

Газета

Приложение