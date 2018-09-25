Новость о заражении питьевой воды в Самаре опровергли

Накануне в интернете появилась новость, что питьевая вода в Самаре якобы заражена после аварии на очистных сооружениях. Жители начали обращаться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара».

По сообщению администрации города со ссылкой на РКС, информация ложная. Никаких перебоев в работе насосно-фильтровальных станций, которые занимаются подготовкой и подачей холодной питьевой воды, не было. Все оборудование работает в штатном режиме. Вода соответствует нормам СанПиН.