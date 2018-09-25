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Рядом с «Самара Ареной» планируют построить концертный зал, дворец спорта и игровой парк

Последний уже в разработке

25.09.2018
Автор текста: Виктория Анистратова 0 793

Во вторник, 25 сентября, на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова обсудили вопрос развития территории рядом со стадионом «Самара Арена».

В работе над созданием концепции участвовали члены правительства Самарской области, администрация города и эксперты.

На совещании предложили варианты строительства трех объектов рядом со стадионом: дворца пляжных видов спорта, концертного зала и инклюзивного детского спортивно-игрового парка с футбольным полем.

— Проекты интересные. Мы готовы оказывать любую поддержку.Чем больше масштабных проектов мы реализуем на территории области с учетом экономических возможностей и льгот,тем больше инвесторов мы сможем привлечь в дальнейшем, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

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