Как американские черепахи оказались в самарском озере

Жителям Советского района хорошо известно озеро, расположенное в сквере «Родничок надежды». Там обитают не только рыбы и лягушки, но и водоплавающие черепахи.

Озеро особо любимо детьми. Здесь можно не только рыбку половить, но и понаблюдать за рептилиями. Черепашек здесь несколько, разных видов и размеров. Есть болотные, есть красноухие. Первые — коренные жители нашей полосы. Правда, встречаются они обычно на природе, за городом. Красноухие же и вовсе иностранные гости. Ареал их обитания — США, Мексика, Центральная Америка, северо-запад Южной Америки. Этот вид был заселен еще в несколько стран, а в Австралии красноухая черепаха даже признана вредителем, вытесняющим местную эндемическую рептофауну.

В озере на Аэродромной рептилии явно чувствуют себя неплохо.

— Мы уже и не помним, когда они здесь появились, — рассказывает местная жительница Татьяна Дубынина. — Несколько лет точно обитают. Сначала жильцы соседних домов переживали, как черепахи будут зимовать. Помню, мальчишки перед холодами даже пытались их выловить, чтобы где-то передержать до весны. Но это им не удалось, рептилии благополучно перезимовали сами, и все успокоились.

Как пояснил директор Зоологического музея Самарского государственного социально-педагогического университета Валерий Шведов, оказаться в городском водоеме оба вида черепах могли только одним путем — кому-то надоели домашние питомцы, и от них решили таким образом избавиться.

— Климатические условия в тех странах, где обитают красноухие черепахи, очень похожи на наши, поэтому животные легко выживают и в местных озерах, — говорит Шведов. — К сожалению, горожане нередко выпускают их в водоемы. Озеро на Аэродромной закрытое, и большого вреда черепахи нанести не должны. А вот в загородных водоемах такие животные ни к чему. Это биологический вид, который может начать конкурировать с нашей болотной черепахой и вытеснить ее, заняв ее нишу. Кроме того, они могут являться переносчиками определенных болезней и паразитов.

Шведов рассказал, что размер черепах зависит от питания. Есть они могут нечасто — раз в несколько месяцев, живущих в озере рыб и лягушек им вполне хватает в качестве кормовой базы. С наступлением холодов рептилии впадают в спячку, скорее всего, закапываясь в растительность на дне. Также не исключено, что живущие в озере на Аэродромной черепахи размножаются — если есть самка и самец, это вполне возможно, условия позволяют. Чистота воды для них не имеет большого значения.