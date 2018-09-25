Повар школьной столовой: «Сейчас школьники стали более привередливы в еде»

Валентина Каюкова работает поваром-бригадиром, возглавляет коллектив столовой школы №22. В октябре Валентина Николаевна отмечает юбилей — 65 лет, но на пенсию уходить не торопится. Говорит, хоть работа и сложная, но без нее будет скучно.

— Как вы стали поваром?

— В профессию я пришла достаточно поздно, мне было уже за 30. В школе училась хорошо, могла бы и в институт поступить, но мы с подружками решили пойти на завод. Почему-то тогда нам это было очень важно — ходить на работу всем вместе, впятером. Как в школу. Сейчас уже понимаешь, что это было как-то наивно, по-детски. Все равно же вскоре каждая выбрала свою дорогу. Так и осталась я без высшего образования. Потом работала в детском саду нянечкой, затем воспитателем — пока мои дочки туда ходили. Но все это было временно. Когда дети подросли, стало понятно, что нужно менять профессию. Хотелось выбрать такую специальность, чтобы нравилась и во все времена была востребована. Тогда на улице Ленинградской работала школа-столовая, там в течение года можно было выучиться на повара. Туда я и отправилась. Потом год поработала на комбинате школьного питания, а затем уже перешла в школу №22.

— 30 лет на одном месте — достаточно долгий срок. Никогда не было желания сменить работу?

— Нет. У нас замечательный коллектив. С директором, Евгением Николаевичем Лукояновым, мы уже 27 лет вместе работаем. Тесно общаемся со школьной администрацией, учителями. Меня несколько раз звали работать в другие места, но как же я из родной школы уйду? Здесь у меня нет никаких проблем — все, что необходимо для столовой, делается моментально. Не надо за кем-то ходить, упрашивать, напоминать. Это ценно. Поэтому и езжу каждый день из Крутых Ключей. В пять утра встаю, но нашу школу ни на какую другую не променяю.

— Гастрономические предпочтения современных школьников отличаются от предпочтений учеников прошлых лет?

— Сейчас дети стали более капризными. Когда я только начинала работать, все ели, особо не выбирали. А теперь одни пельмени не любят, другим лук в супе не нравится. Но дети у нас очень культурные, не могу сказать, что современная молодежь плохо воспитана. Хоть и выбирают школьники еду более привередливо. Впрочем, макароны, картофельное пюре, гуляш дети и раньше любили, и сейчас хорошо едят.

— Работать сейчас сложнее или проще, чем 30 лет назад?

— Попроще и поспокойнее. У нас в школе кухня оборудована всем, что только можно пожелать. Есть посудомоечная машина, новый пекарский шкаф, кухонный комбайн, картофелечистка, электросковорода. Меню сейчас составляют на комбинате питания. Мы получаем определенный набор продуктов и готовим по утвержденным рецептам. Это очень удобно. А раньше привезут тебе, например, мяса, и сама думаешь, котлет из него накрутить или гуляш сделать. И меню стало более разнообразным. Тут тебе и тефтели из птицы, и котлеты «Здоровье» с тертой картошкой, и гуляш из курицы, и многое другое. Каждый день что-то новое. Блюда повторяются не чаще, чем раз в две недели. — Во сколько начинается рабочий день школьных поваров? — В шесть утра. И до самого вечера работаем. В нашей школе две смены, 550 человек нужно накормить завтраком, обедом, полдником. Пирожки, сосиски в тесте сами печем, а разные слойки нам привозят с комбината школьного питания.

— А дома-то готовите? Или на работе этот процесс надоедает?

— Готовлю, конечно. Каждый день у семьи должен быть свежий ужин.

— Какими блюдами чаще всего кормите близких?

— У меня очень хорошо получается плов, еще шашлычки в духовке на шпажках. Когда за столом собирается вся семья, готовлю мясо в фольге, рыбу. У меня много книг и журналов с рецептами, часто я экспериментирую. Также люблю смотреть кулинарные шоу по телевизору.

— Сами никогда не хотели в таком шоу поучаствовать?

— Для этого нужно в ресторане работать, не в школьной столовой. Когда я начинала, таких заведений как сейчас, с собственными оригинальными блюдами от шефповаров, не было. Некоторые знакомые уходили работать в рестораны и возвращались обратно, потому что там было то же самое, что в школах и садиках — такое же меню, никаких экспериментов. А когда все изменилось, появились новые блюда, оригинальная сервировка, стало очень интересно, но идти туда работать мне уже поздно, там молодежь нужна.

— А к вам на практику приходят студенты?

— Нет. Студенты идут на практику в кафе, рестораны, пекарни. И работать потом устраиваются туда же. Я их очень хорошо понимаю, там действительно интересно. Но вот кто придет нам на смену, не знаю. Сегодня повара в школьных столовых в основном люди в возрасте.

— Как любите проводить свободное время?

— Я люблю рыбу — не только есть и готовить, но и ловить. Летом, когда работаю в детских лагерях, всегда беру с собой удочку. Все свободное время провожу на рыбалке. Одна моя подруга уже много лет летом живет за Волгой, вот мы с ней вместе и пристрастились к рыбной ловле. Встать в пять утра, взять лодку, побыть у воды — это же такое удовольствие! Сорожка, язь, окуньки… Поймать да тут же почистить и пожарить — объедение! Еще люблю собирать грибы. Но как к еде я к ним практически равнодушна.